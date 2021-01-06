Filede maçlar başlıyor

Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya, amaçlarının sağlık ortamlarda voleybol oynatmak, spor yaptırmak olduğunu vurguladı

KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, 2021 sezonu voleybol liglerini 1 veya 15 Şubat tarihi itibarıyle başlatmayı hedeflediklerini açıkladı. Önceki akşam bir radyo programına katılan Kaya, amaçlarının sağlık ortamlarda voleybol oynatmak, spor yaptırmak olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı’yla protokol konusunda daha önce anlaştıklarını ancak Sağlık Bakanı’nın karantinaya girmesi ve daha sonra da covid-19 vakalarının artmasıyla imza yapamadıklarını işaret eden Kaya, kendilerine son olarak 6 veya 7 ocak tarihinde imzanın gerçekleşebileceğinin söylendiğini kaydetti.

Zaman sıkıntısı yok

2021 sezonu liglerin oynatılması kararını daha önce aldıklarını söyleyen Kaya, vakaların azalacağına ve aşının da gelmesiyle covid-19 belasından kurtulacaklarına olan inancını belirtti. Kaya şunları söyledi:

“Zaman sıkıntımız yok. Her halükarda tüm yıl içerisinde liglerimizi başlatıp bitirebiliriz. Ancak voleybolu sağlıklı ortamlarda oynatmak istiyoruz. Maçları da seyircisiz olarak başlatıp, sonraki gidişata göre yeniden değerlendirme yapıp karar alabiliriz.”

Protokolün amacı sağlıklı ortam oluşturmak

Hedeflerinin ligleri oynatmak olduğunun altını çizen KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Sağlık Bakanlığı’yla imzalanacak olan protokole de değindi. 20 yıllık bir süredir istikrarlı bir şekilde ligleri oynattıklarını hatırlatan Kaya, turnuva düzenlemeyi düşünmediklerini kaydetti. Kaya şu şekilde devam etti:

“Protokole, Spor Dairesi, federasyonumuz ve Sağlık Bakanlığı’na çeşitli sorumluluklar yüklemektedir. PCR testleri en az 10-12 günde bir yapılacak. Değişen şartlara göre süreler farklı olabilir. Yapılan testler federasyonumuza ulaştırılacaktır. Olası bir pozitif vaka çıkması durumunda yine tüm voleybol kesimlerinin PCR testleri yapılacaktır. Spor salonları kendilerine ait olduğu için Spor Dairesi’nin de tesislerin hijyen ve temizliği görevini yapması gerekmektedir. Kapılarda güvenlik görevlisi ısı ölçerle ve maske kontrolü de yaparak hazır bulunacaktır.”

Yurtdışı olmayabilir

Yıllardır bu sporu yapan gençlerin voleyboldan kopmaması adına hareket ettiklerini vurgulayan Enver Kaya, yaz aylarında plaj organizasyonlarına da devam etmeyi istediklerini kaydetti. Türkiye’deki vakaların çokluğuna ve salgının devam ettiğine de vurgu yapan Kaya, bundan dolayı yıllardır katıldıkları Türkiye’deki organizasyonlara da katılmayı düşünmediklerinin altını çizdi.