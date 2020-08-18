Fikri teklif bekliyor

Yeni sezon transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezonla ilgili transfer tekliflerine açık olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, kendisi için en uygun teklifi değerlendireceğini belirtti.
Baf Ülkü Yurdu alt yapısından yetişen ve takım kaptanlığını yapan Fikri Arslan, yeni sezon öncesinde serbest transfer hakkını kullanacak.
Yeni sezon transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezonla ilgili transfer tekliflerine açık olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, kendisi için en uygun teklifi değerlendireceğini belirtti.