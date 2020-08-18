Fikri teklif bekliyor

Yeni sezon transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Baf Ülkü Yurdu’nun tecrübeli oyuncusu sağ bek mevkiinde görev yapan Fikri, serbest transfer hakkını kullanmaya karar verdi.

Yeni sezonla ilgili transfer tekliflerine açık olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, kendisi için en uygun teklifi değerlendireceğini belirtti.