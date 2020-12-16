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FIA’dan süpriz

Dünyada her yıl belirlenen Barış ve Spor Ödülleri'nde biz de varız. FIA (Uluslararası Otomobil Kurumu), 2020 Peace and Sport ödülüne 2019 Yılında Lefkoşa'nın Güneyini ve Kuzeyini birleştiren ve Kıbrıs'ın iki toplumlu uluslararası tek spor organizasyonu olan ERC Lefkoşa Etabındaki çalışma aday gösterildi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 17:50
FIA’dan süpriz
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Sonuçlar, Perşembe günü açıklanacak.

FIA tarafından paylaşılan fotoğrafta, Kıbrıs Otomobil Kurumu Başkanı Antonis Michalides ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
FIA
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