Festival’de slalom yaptılar

42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Arena Speed Way’in sponsorluğunda organize edilen Klasik Araç Slalom Yarışları geçtiğimiz Pazar yapıldı.

Arena Speed Way’de gerçekleşen V. Klasik Araç Slalom Yarışları 60 klasik aracın katılımıyla gerçekleşti. Klasiklerin performanslarını sergilediği yarışları Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyeleri, Klasik Araçlar Derneği ve klasik araç tutkunları izledi. Kategorilere göre ödüller şöyle;

Private Car

1-Levent Tezel

2-Hasan Rüstemoğlu

3-Mehmet Arıkoğlu

1201-1500 cc

1-Hüseyin Gümüşok

2-Metin Tavukcu

3-Kaan Yatman

1501-1900 cc

1-Ergün Nurioğluları

2-Buğsen Eskiköy

3-Doğuş Yayla

1901-2300 cc



1-Yıldıray Uzmaner2-Güner Özsalmanoğlu3-Halil Yiğit1-Mustafa Beyaz2-Taner gerçek3-Ahmet Bağrıaçık1-Arzu Ersev2-Arzu Barkut1-Emre Kanal2-Hasan Kral3-Hasan Bingöl