banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99363
ALTIN
256.317
DOLAR
5.6240
STERLİN
7.0684
EURO
6.3456
Ölümlü trafik kazası
Son Dakika
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
1 gün tutuklu kalacak
1 GÜN TUTUKLU KALACAK
Tutuksuz yargılanacaklar
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Tatile uyuşturucu ile geldi
İÇ ÇAMAŞIRINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
banner307
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Festival’de slalom yaptılar

Festival’de slalom yaptılar

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:52
Festival’de slalom yaptılar

42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Arena Speed Way’in sponsorluğunda organize edilen Klasik Araç Slalom Yarışları geçtiğimiz Pazar yapıldı.
Arena Speed Way’de gerçekleşen V. Klasik Araç Slalom Yarışları 60 klasik aracın katılımıyla gerçekleşti. Klasiklerin performanslarını sergilediği yarışları Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyeleri, Klasik Araçlar Derneği ve klasik araç tutkunları izledi. Kategorilere göre ödüller şöyle;

Private Car
1-Levent Tezel
2-Hasan Rüstemoğlu
3-Mehmet Arıkoğlu
1201-1500 cc
1-Hüseyin Gümüşok
2-Metin Tavukcu
3-Kaan Yatman
1501-1900 cc
1-Ergün Nurioğluları 
2-Buğsen Eskiköy
3-Doğuş Yayla
 1901-2300 cc

banner317
1-Yıldıray Uzmaner
2-Güner Özsalmanoğlu
3-Halil Yiğit
2301+üstü cc
1-Mustafa Beyaz
2-Taner gerçek
3-Ahmet Bağrıaçık
Bayanlar
1-Arzu Ersev
2-Arzu Barkut
0-1200 cc
1-Emre Kanal
2-Hasan Kral
3-Hasan Bingöl
                    

Anahtar Kelimeler:
Klasik Araç Slalom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde 23. Benon Dervişler Bisiklet Yarışması yapıldı
İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde 23. Benon Dervişler Bisiklet Yarışması yapıldı
Değirmencioğlu, ironmanleri kabul etti
Değirmencioğlu, ironmanleri kabul etti
KTSYD’de Gürkan adaylığını açıkladı
KTSYD’de Gürkan adaylığını açıkladı
Şampiyon dostluk, birliktelik ve farkındalık...
Şampiyon dostluk, birliktelik ve farkındalık...
Cimnastik Federasyonu'ndan saygı ziyareti
Cimnastik Federasyonu'ndan saygı ziyareti
Cengiz Hasman’a karşı oynadılar
Cengiz Hasman’a karşı oynadılar
Sahalarda ilaçlama zamanı
Sahalarda ilaçlama zamanı
Berkel turnuvası devam ediyor
Berkel turnuvası devam ediyor
Dörtyol'da Seyis görevde
Dörtyol'da Seyis görevde
Yenicami’nin transfer için anlaşmaya vardığı Fırat ile dün sözleşme imzaladı
Yenicami’nin transfer için anlaşmaya vardığı Fırat ile dün sözleşme imzaladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim