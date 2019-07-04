Festival’de slalom yaptılar

42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Arena Speed Way’in sponsorluğunda organize edilen Klasik Araç Slalom Yarışları geçtiğimiz Pazar yapıldı.
Arena Speed Way’de gerçekleşen V. Klasik Araç Slalom Yarışları 60 klasik aracın katılımıyla gerçekleşti. Klasiklerin performanslarını sergilediği yarışları Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyeleri, Klasik Araçlar Derneği ve klasik araç tutkunları izledi. Kategorilere göre ödüller şöyle;
Private Car
1-Levent Tezel
2-Hasan Rüstemoğlu
3-Mehmet Arıkoğlu
1201-1500 cc
1-Hüseyin Gümüşok
2-Metin Tavukcu
3-Kaan Yatman
1501-1900 cc
1-Ergün Nurioğluları
2-Buğsen Eskiköy
3-Doğuş Yayla
1901-2300 cc
2-Güner Özsalmanoğlu
3-Halil Yiğit
2301+üstü cc
1-Mustafa Beyaz
2-Taner gerçek
3-Ahmet Bağrıaçık
Bayanlar
1-Arzu Ersev
2-Arzu Barkut
0-1200 cc
1-Emre Kanal
2-Hasan Kral
3-Hasan Bingöl