Ferit Açıkyıldız anılıyor

Kulübü halısaha anı futbol turnuvası düzenleyerek merhum Ferit Açıkyıldız’ı anıyor. Ötüken Spor Kulübünde uzun yıllar futbolcu yönetici olarak çok önemli hizmetleri olan merhum Ferit Açıkyıldız anısına turnuva düzenleyerek anacak. 25 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olan Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası Kuzucuk halı sahasında saat 19:00 da başlayacak. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvasına katılımın ücretsiz olacağı, serbest yaş kategorisinde gerçekleştirilecek olan turnuvaya kayıtlar son ana kadar yapılabileceği açıklanırken, maçlar iki kategoride yapılacak. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvasının ardından dereceye girecek olan takımlara kupalar merhum Ferit Açıkyıldız’ın Ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.

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