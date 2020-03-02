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Ferdi yarıştılar

Ferdi Hyong/Pusme/Kata Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Ferdi yarıştılar

Ferdi Hyong/Pusme/Kata Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

02 Mart 2020 Pazartesi 07:29
Ferdi yarıştılar
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KKTC  Taekwondo Karate Budo  Ferdi Hyong/Pusme/Kata  Müsabakaları Perşembe Akşamı  Girne  Avrasa Taekwondo Merkezinde Yapıldı.

Dört bölgeden Lisansları vizeli bay ve bayan Karakuşak ve Renkli kuşaklardan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken  Müsabakaları uluslararası kokartlı Master Öykü  Ergin, Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönetti.

BAYANLAR HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Ayça Eda Kurşun               2.Peny Pei                  3.Yağmur Sel

2.Kategori:      1.Elif Yüksel                          2.Azra Turan              3.İlay Kara

3.Kategori:      1.Özgün Yıldırım                   2.Hatice Alyanak       3.İrem Şibli

4.Kategori:      1.Yeşim Güzel                                   2.Zeynep Keskin        3.Nehir Seringöz

5.Kategori:      1.Ela Kılıç                              2.Hüsniye Uslu                      3.Gülcan Abdullah

6.Kategori:      1.Elena Pakhomova               2.Betül Peyravi                      3.Gülizar Kol

ERKEKLER HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Emre Güncan                                  2.Kerem Kılıçkaya     3.Mahmut Colayır

2.Kategori:      1.Şakir Atınç Yağızsoy                      2.Utku Sadula            3.Kamil Umut Demir

3.Kategori:      1.Andrei Conoval                  2.Yaman Doruk Durmaz        3.Yunus Alaçam

4.Kategori:      1.Ramadan Alaçam                2.Kıvanç Çağlin                     3.Harun Rashid Hossain

5.Kategori:      1.Nikita Gordeev                   2.Tuğra Tığ                 3.Efe Güleç   

6.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk             2.Hüseyin Erçelik       3.Şakir Yağızsoy       

7.Kategori:      1.Kerim Karpuz                                 2. Kemal Köstü                      3.Zeynel Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Hyong/Pusme/Kata Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Yapıldı
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