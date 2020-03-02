Ferdi yarıştılar

KKTC Taekwondo Karate Budo Ferdi Hyong/Pusme/Kata Müsabakaları Perşembe Akşamı Girne Avrasa Taekwondo Merkezinde Yapıldı.

Dört bölgeden Lisansları vizeli bay ve bayan Karakuşak ve Renkli kuşaklardan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları uluslararası kokartlı Master Öykü Ergin, Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönetti.

BAYANLAR HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Ayça Eda Kurşun 2.Peny Pei 3.Yağmur Sel

2.Kategori: 1.Elif Yüksel 2.Azra Turan 3.İlay Kara

3.Kategori: 1.Özgün Yıldırım 2.Hatice Alyanak 3.İrem Şibli

4.Kategori: 1.Yeşim Güzel 2.Zeynep Keskin 3.Nehir Seringöz

5.Kategori: 1.Ela Kılıç 2.Hüsniye Uslu 3.Gülcan Abdullah

6.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Betül Peyravi 3.Gülizar Kol

ERKEKLER HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Emre Güncan 2.Kerem Kılıçkaya 3.Mahmut Colayır

2.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2.Utku Sadula 3.Kamil Umut Demir

3.Kategori: 1.Andrei Conoval 2.Yaman Doruk Durmaz 3.Yunus Alaçam

4.Kategori: 1.Ramadan Alaçam 2.Kıvanç Çağlin 3.Harun Rashid Hossain

5.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Tuğra Tığ 3.Efe Güleç

6.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Hüseyin Erçelik 3.Şakir Yağızsoy

7.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2. Kemal Köstü 3.Zeynel Yıldırım