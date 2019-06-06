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Fenerbahçe'ye Liverpool'dan iki yıldız

Fenerbahçe'ye Liverpool'dan iki yıldız

06 Haziran 2019 Perşembe 17:06
Fenerbahçe'ye Liverpool'dan iki yıldız

Kadrosunu büyük oranda yenileyecek olan Fenerbahçe'de Comolli, Liverpool ile yollarını ayıran Sturridge ve Moreno için zemin yokladı.

Forvete ve sol beke oyuncu bakan Fenerbahçe'nin hedefinde son Şampiyonlar Ligi sahibi Liverpool’un tecrübeli yıldızları var. O isimler de İngiliz ekibiyle yollarını ayıran forvet oyuncusu Daniel Sturridge ve sol bek Alberto Moreno.

Hatta iddiaya göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, canlı olarak izlediği Liverpool-Tottenham finalinin ardından iki oyuncunun menajeriyle görüşme yaptı.

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Bir iyi bir kötü haber
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bonservis bedeli ödenmeyecek oyuncu konusunda sarı-lacivertlilerin elini güçlendiren olay Comolli’nin İngiltere’deki imajı ve iyi ilişkileri. Kanarya’nın transfer sürecindeki zayıf noktası ise Avrupa kupalarında olmaması.

Andre Silva iddiası
İngiliz cephesinde bu gelişmeler yaşanırken İtalya’dan da bir transfer haberi geldi. Geçen sezonu Sevilla’da kiralık geçiren ve bonservisi Milan’da olan Portekizli forvet Andre Silva, sarı-lacivertlilere yazıldı.

Fener'in rakipleri dişli
Fenerbahçe yönetiminin Andre Silva’nın kiralanması için İtalyan kulübüyle masaya oturacağı belirtilirken yıldız ismin Roma, Monaco, Valencia ve Marsilya’nın da radarında olduğu belirtildi.

40 maçta 11 gol ve üç asist
Ancak bu transferde Fenerbahçe’nin diğer kulüplere göre şansının az olduğu da vurgulandı. Andre Silva geçen sezon Sevilla formasıyla 40 maçta 11 gol ve üç asistlik bir grafik sergilemişti.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Liverpool Transfer
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