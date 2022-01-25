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Fenerbahçe Beko maçına erteleme

Turkish Airlines Euroleague'de 27 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı, sarı-lacivertli ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

25 Ocak 2022 Salı 10:35
Fenerbahçe Beko maçına erteleme

Euroleague, Fenerbahçe Beko’daki COVID vakaları yüzünden takımın sekiz kişinin altına düştüğü ve bu yüzden Maccabi maçının ertelenmesini talep ettiğini açıkladı. Maç ileri bir tarihe ertelendi.

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Fenerbahçe Beko ise konuyla ilgili olarak, "27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 23. hafta karşılaşması, takımımızda artan Covid-19 vakaları ve sakatlıklar sonucunda, EuroLeague protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklamasını yaptı. 

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