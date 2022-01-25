Fenerbahçe Beko maçına erteleme

Euroleague, Fenerbahçe Beko’daki COVID vakaları yüzünden takımın sekiz kişinin altına düştüğü ve bu yüzden Maccabi maçının ertelenmesini talep ettiğini açıkladı. Maç ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe Beko ise konuyla ilgili olarak, "27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 23. hafta karşılaşması, takımımızda artan Covid-19 vakaları ve sakatlıklar sonucunda, EuroLeague protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.