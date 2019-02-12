Fenerbahçe, Avrupa Liginde Zenit'i 1-0 Mağlup Etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Zenit'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Islam Slimani kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit'i Ülker Stadında konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 21. dakikada Islam Slimani kaydetti.
Maçın 44. dakikasında Harun Tekin, Robert Mak'ın penaltısını kurtardı. Karşılaşmanın rövanşı 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak. 14. dakikada sarı kart gören Isla rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.