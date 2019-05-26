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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

26 Mayıs 2019 Pazar 17:51
Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig'i 6. sırada tamamlayacak. Ligin son haftalarında çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Fenerbahçe'nin 43 puanı bulunuyor.

Süper Lig'i 5. sırada bitirmeyi hedefleyen Antalyaspor, haftaya 45 puanla 6. sırada girdi. Antalyaspor, 5. olup Avrupa vizesi alabilmek için Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip, Evkur Yeni Malatyaspor'un Bursaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

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Eksikler..Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı kaleci Harun Tekin ve Tolgay Arslan ile sakatlığı bulunan Michael Frey, Antalya ekibi karşısında forma giyemeyecek.

STAT: Ülker
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Zajc, Moses, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ANTALYASPOR: Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Cissokho, Chico, Charles, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz
 

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Antalyaspor Maçı
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