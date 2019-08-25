banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97149
ALTIN
282.758
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0549
EURO
6.3899
Kutlu Evren açıklama yaptı...
KUTLU EVREN'DEN AÇIKLAMA
Nergisli kavşağındaki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI
Ani ölümü herkesi şok etti
ANİ ÖLÜMÜ HERKESİ ŞOK ETTİ
Çok acil kan aranıyor!
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR!
banner306

Fenerbahçe 90+3'te güldü

Medipol Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 90+3'te güldü

Medipol Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

25 Ağustos 2019 Pazar 09:56
Fenerbahçe 90+3'te güldü

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. İlk hafta konuğu Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, 90+3'te Nabil Dirar ile üç puana uzandı ve 2011-2012'den bu yana ilk kez 2'de 2 yaptı!

Başakşehir'in golü 32'de Enzo Crivelli'den geldi. Mert Günok'un pasında topla buluşan Crivelli, Jailson'u çalımladı ve şık bir gol vuruşuyla muhteşem bir gole imza attı.

77'de sahneye çıkan isim ise Vedat Muriqi oldu. Tolga Ciğerci'nin şık pasında süper bir gol vuruşu yapan Muriqi, Mert Günok'un bacakları arasından topu ağlara gönderdi.

Son sözü ise 90+3'te Nabil Dirar, kafa golüyle söyledi ve 3 puanı getirdi!

Dk. 15: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin vuruşu üst direkten döndü!

GOL! Dk. 32: Mert Günok'un uzun pasıyla topla buluşan Enzo Crivelli, Jailson'u geçip dar açıdan kaleci Altay'ın üzerinden topu ağlara göndermeyi başardı. Başakşehir, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

Dk. 60: Mossoro'nun pasında Edin Visca, Altay ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci oldukça kritik pozisyonda başarılı oldu ve skoru 1-0'da tuttu.

Maçta Başakşehir'in 1-0'ı bulduğu golden sonra oyunda tempo düştü. 60'tan sonra tempo yeniden yükseldi ve iki takım da fırsatlar bulmaya başladı.

banner317
GOL! Dk. 77: Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya bekletmeden vuruşunu yapan Vedat Muriqi, Mert Günok'un sağından topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-1'lik eşitliği yakaladı.

GOL! Dk. 90+3: Ferdi'nin ortasında Nabil Dirar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve 3 puan geldi!

Fenerbahçe'de Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci, ilk kez sarı-lacivertli formayla 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon Kayserispor'dan transfer edilen Deniz ile geride kalan sezonda sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Tolga, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de şans buldu.

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anmak ve kadın cinayetlerine tepki için Fenerbahçeli futbolcular sahaya siyah tişörtle çıktı. Tişörtün üzerinde Emine Bulut yazarken, sarı-lacivertli kulüp de sosyal medyasından "Alışmayacağız, Susmayacağız." mesajını paylaştı.

Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarların büyük bir bölümü de siyah tişört giyerek Emine Bulut'u andı.

Fenerbahçe'de sağ bekte Ozan Tufan oynadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Isla'nın sakatlığında sağ beke Ozan Tufan'ı çekti. Ozan bölgesinde ise orta sahada Tolga Ciğerci forma giydi.

Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızı Emre Belözoğlu, eski takımı Medipol Başakşehir'in takım fotoğrafında yer aldı.

Maçı takip etmek için tribünde yer alan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesi Ali Koç'la selamlaştı.

Anahtar Kelimeler:
Medipol Başahşehir Fenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal taktik çalıştı
Kartal taktik çalıştı
Çiko Doğan’da
Çiko Doğan’da
Kaymaklı’nın yabancıları kampa katıldı
Kaymaklı’nın yabancıları kampa katıldı
Aşina’dan Bozalp’a ziyaret
Aşina’dan Bozalp’a ziyaret
Maraş Birinci Lig’e alındı
Maraş Birinci Lig’e alındı
Teniste yeni heyecan
Teniste yeni heyecan
Değişen oyun kuralları anlatıldı
Değişen oyun kuralları anlatıldı
Yiğitcan’dan çifte birincilik
Yiğitcan’dan çifte birincilik
Cihangir Anı Kupası’nda şampiyon
Cihangir Anı Kupası’nda şampiyon
Bankalarda gruplar belirlendi
Bankalarda gruplar belirlendi

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim