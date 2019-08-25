Fenerbahçe 90+3'te güldü

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. İlk hafta konuğu Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, 90+3'te Nabil Dirar ile üç puana uzandı ve 2011-2012'den bu yana ilk kez 2'de 2 yaptı!

Başakşehir'in golü 32'de Enzo Crivelli'den geldi. Mert Günok'un pasında topla buluşan Crivelli, Jailson'u çalımladı ve şık bir gol vuruşuyla muhteşem bir gole imza attı.

77'de sahneye çıkan isim ise Vedat Muriqi oldu. Tolga Ciğerci'nin şık pasında süper bir gol vuruşu yapan Muriqi, Mert Günok'un bacakları arasından topu ağlara gönderdi.

Son sözü ise 90+3'te Nabil Dirar, kafa golüyle söyledi ve 3 puanı getirdi!

Dk. 15: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin vuruşu üst direkten döndü!

GOL! Dk. 32: Mert Günok'un uzun pasıyla topla buluşan Enzo Crivelli, Jailson'u geçip dar açıdan kaleci Altay'ın üzerinden topu ağlara göndermeyi başardı. Başakşehir, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

Dk. 60: Mossoro'nun pasında Edin Visca, Altay ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci oldukça kritik pozisyonda başarılı oldu ve skoru 1-0'da tuttu.

Maçta Başakşehir'in 1-0'ı bulduğu golden sonra oyunda tempo düştü. 60'tan sonra tempo yeniden yükseldi ve iki takım da fırsatlar bulmaya başladı.

GOL! Dk. 77: Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya bekletmeden vuruşunu yapan Vedat Muriqi, Mert Günok'un sağından topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-1'lik eşitliği yakaladı.

GOL! Dk. 90+3: Ferdi'nin ortasında Nabil Dirar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve 3 puan geldi!

Fenerbahçe'de Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci, ilk kez sarı-lacivertli formayla 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon Kayserispor'dan transfer edilen Deniz ile geride kalan sezonda sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Tolga, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de şans buldu.

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anmak ve kadın cinayetlerine tepki için Fenerbahçeli futbolcular sahaya siyah tişörtle çıktı. Tişörtün üzerinde Emine Bulut yazarken, sarı-lacivertli kulüp de sosyal medyasından "Alışmayacağız, Susmayacağız." mesajını paylaştı.

Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarların büyük bir bölümü de siyah tişört giyerek Emine Bulut'u andı.

Fenerbahçe'de sağ bekte Ozan Tufan oynadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Isla'nın sakatlığında sağ beke Ozan Tufan'ı çekti. Ozan bölgesinde ise orta sahada Tolga Ciğerci forma giydi.

Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızı Emre Belözoğlu, eski takımı Medipol Başakşehir'in takım fotoğrafında yer aldı.

Maçı takip etmek için tribünde yer alan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesi Ali Koç'la selamlaştı.