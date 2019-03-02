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Fenerbahçe 3-2 Rize

Fenerbahçe 3-2 Rize

02 Mart 2019 Cumartesi 21:52
Fenerbahçe 3-2 Rize

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u ağırladı.. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıda karşılıklı goller sonucunda maç 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

4. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde Moroziuk'un ortasında ceza alanı içinde Melnjak topu filelere gönderdi. 0-1 

18. dakikada topla buluşan Zajc'ın sert şutu direğin üstünden auta çıktı. 

22. dakikada sol taraftan Miha Zajc'ın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Serdar, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşla takımına eşitliği getiren golü attı. 1-1 

40. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza alanı içinde Hasan'ın şutu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Moses'in şutunu ise kaleci Gökhan çeldi. Topu önünde bulan Soldado, takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1 

42. dakikada Fenerbahçe Moses'le hızlı atağa kalkmak isterken Moroziuk oyuncuyu düşürdü ve ikinci sarı kartın sonunda kırmızı görerek Halil Umut Meler tarafından oyun dışına atıldı. 

46. dakikada sağ kanattan Moses'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Hasan Ali'nin sert şutunu kaleci Gökhan çeldi.

55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Vedat Muriç'in pasında arka direkte boşta kalan Melnjak, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

62. dakikada kazanılan frikikte topun başına gelen Valbuena'nın sert şutu sağ direğin dibinden dışarı çıktı.

66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Muriç'in Skrtel'den sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

80. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasına yükselmek isteyen Serdar Aziz, Saadane'nin dirsek müdahalesiyle yerde kalınca hakem Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.

84. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

90+5. dakikada Rize savunmasını kontratakla yakalayan Fenerbahçe'de, Mehmet Ekici'nin ceza alanından sert şutunu kaleci Gökhan zorlukla çeldi. 

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses (Eljif

Elmas dk. 90 ?), Valbuena (Mehmet Ekici dk. 68), Zajc (Ayew dk. 57), Tolgay, Soldado

Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Alper, Şener, Jailson, Frey

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubike (Musa dk. 85 ?), Abdullah, Umar Aminu (Segovia Samudio dk. 73), Nakoulma (Saadane dk. 46), Boldrin, Vedat Muriç

Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Çınar, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Serdar Aziz (dk. 22), Soldado (dk. 40), Moses ( dk. 84 pen.) (Fenerbahçe), Melnjak (dk. 4 ve 55) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Moroziuk (dk. 42) (Çaykur Rizsespor)

Sarı kartlar: Ayew, Serdar (Fenerbahçe), Abdullah Durak, Saadane (Çaykur Rizespor)  

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. 

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Bu müsabakada sarı kart gören Andre Ayew, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta deplasmanda oynanacağı M.Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Müsabakanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Ganalı futbolcu, aynı dakikada Saadane'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı. 

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Çaykur Rizespor ağlarına gönderdi. 

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı Serdar Aziz de yeni takımıyla ilk golünü attı. Müsabakanın 22. dakikasında Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hamle yapan Aziz, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe'nin rakibi karşısında beraberliği yakalamasını sağladı. 

GENİŞ ÖZET İÇİN  https://tr.beinsports.com/haber/fenerbahce-caykur-rizespor-4

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe 3-2 Rize
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