Fenalaşan futbolcudan iyi haber

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşılaştı.



Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen topsuz alanda yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale etti.



Sağlık görevlileri Christian Eriksen'e kalp masajı yaparken ardından sedyeyle oyuncu dışarı alındı.



MAÇ KALDIĞI YEREN DEVAM EDECEK



Danimarka Futbol Federasyonu, Danimarka - Finlandiya maçının 21.30′da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.



UEFA: ERİKSEN'İN DURUMU STABİL



UEFA yaptığı açıklamada Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve oyuncunun durumunun stabil olduğunu duyurdu. UEFA daha sonra detaylı açıklama yapılacağını belirtti.



"ERİKSEN UYANDI, TETKİKLERİ SÜRÜYOR"



Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada Eriksen'in uyandığı ve tetkiklerin sürdüğü belirtildi.



FOTOĞRAF UMUT OLDU



Christian Eriksen saha dışına alınırken etrafına perde örüldü. Eriksen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. O esnada çekilen fotoğrafta oyuncunun bilincinin açık olduğu gözlendi.