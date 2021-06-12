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Fenalaşan futbolcudan iyi haber

Danimarka-Finlandiya maçında Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen fenalaştı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen için sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi. Danimarka Futbol Federasyonu, Danimarka - Finlandiya maçının 21.30′da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 22:23
Fenalaşan futbolcudan iyi haber
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EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşılaştı.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen topsuz alanda yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale etti.

Sağlık görevlileri Christian Eriksen'e kalp masajı yaparken ardından sedyeyle oyuncu dışarı alındı.

MAÇ KALDIĞI YEREN DEVAM EDECEK

Danimarka Futbol Federasyonu, Danimarka - Finlandiya maçının 21.30′da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

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UEFA: ERİKSEN'İN DURUMU STABİL

UEFA yaptığı açıklamada Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve oyuncunun durumunun stabil olduğunu duyurdu. UEFA daha sonra detaylı açıklama yapılacağını belirtti.

"ERİKSEN UYANDI, TETKİKLERİ SÜRÜYOR"

Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada Eriksen'in uyandığı ve tetkiklerin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAF UMUT OLDU

Christian Eriksen saha dışına alınırken etrafına perde örüldü. Eriksen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. O esnada çekilen fotoğrafta oyuncunun bilincinin açık olduğu gözlendi.

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