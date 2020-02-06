Federasyonların katkı payları açıklandı

açıklamada 30 spor federasyonuna 2020 yılı içerisinde 5 milyon 310 bin TL maddi katkı yapılacak. 30 Spor Federasyonu’na 2020 yılı için yapılacak olan katkı miktarları şu şekilde.
Atıcılık Federasyonu 120 Bin TL
Boks Federasyonu 40 Bin TL
Atletizm Federasyonu 420 Bin TL
Hentbol Federasyonu 420 Bin TL
Herkes İçin Spor Federasyonu 40 Bin TL
Masa Tenisi Federasyonu 200 Bin TL
Taekwondo Federasyonu 150 Bin TL
Avcılık Federasyonu 100 Bin TL
Basketbol Federasyonu 420 Bin TL
Binicilik Federasyonu 120 Bin TL
Bilardo Federasyonu 160 Bin TL
Bisiklet Federasyonu 100 Bin TL
Cimnastik Federasyonu 220 Bin TL
Eskrim Federasyonu 30 Bin TL
Darts Federasyonu 300 Bin TL
Golf Federasyonu 60 Bin TL
Futbol Tenisi Federasyonu 30 Bin TL
Güreş Federasyonu 140 Bin TL
Judo Hapkido Kickboks Federasyonu 80 Bin TL
Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu 200 Bin TL
Okçuluk Federasyonu 150 Bin TL
Satranç Federasyonu 140 Bin TL
Su Sporları Federasyonu 300 Bin TL
Tenis Federasyonu 170 Bin TL
Triatlon Federasyonu 100 Bin TL
Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu 90 Bin TL
Voleybol Federasyonu 420 Bin TL
Badminton Federasyonu 120 Bin TL
Üniversite Sporları Federasyonu 200 Bin TL
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Toplam 5 Milyon 310 Bin TL