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Federasyonların katkı payları açıklandı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, 2020 yılı içerisinde ülkemizde yer alan futbol dışındaki 30 spor federasyonunun alacağı katkı paylarını belirledi.

Federasyonların katkı payları açıklandı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, 2020 yılı içerisinde ülkemizde yer alan futbol dışındaki 30 spor federasyonunun alacağı katkı paylarını belirledi.

06 Şubat 2020 Perşembe 18:52
Federasyonların katkı payları açıklandı

açıklamada 30 spor federasyonuna 2020 yılı içerisinde 5 milyon 310 bin TL maddi katkı yapılacak. 30 Spor Federasyonu’na 2020 yılı için yapılacak olan katkı miktarları şu şekilde.

Atıcılık Federasyonu 120 Bin TL

Boks Federasyonu 40 Bin TL

Atletizm Federasyonu 420 Bin TL

Hentbol Federasyonu 420 Bin TL

Herkes İçin Spor Federasyonu 40 Bin TL

Masa Tenisi Federasyonu 200 Bin TL

Taekwondo Federasyonu 150 Bin TL

Avcılık Federasyonu 100 Bin TL

Basketbol Federasyonu 420 Bin TL

Binicilik Federasyonu 120 Bin TL

Bilardo Federasyonu 160 Bin TL

Bisiklet Federasyonu 100 Bin TL

Cimnastik Federasyonu 220 Bin TL

Eskrim Federasyonu 30 Bin TL

Darts Federasyonu 300 Bin TL

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Engelliler Spor Federasyonu 250 Bin TL

Golf Federasyonu 60 Bin TL

Futbol Tenisi Federasyonu 30 Bin TL

Güreş Federasyonu 140 Bin TL

Judo Hapkido Kickboks Federasyonu 80 Bin TL

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu 200 Bin TL

Okçuluk Federasyonu 150 Bin TL

Satranç Federasyonu 140 Bin TL

Su Sporları Federasyonu 300 Bin TL

Tenis Federasyonu 170 Bin TL

Triatlon Federasyonu 100 Bin TL

Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu 90 Bin TL

Voleybol Federasyonu 420 Bin TL

Badminton Federasyonu 120 Bin TL

Üniversite Sporları Federasyonu 200 Bin TL

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Toplam 5 Milyon 310 Bin TL

Anahtar Kelimeler:
Federasyonların Katkı Payları
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