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Federasyonlar’dan toplantı çağrısı

10 Mart 2021 Çarşamba 19:12
Federasyonlar’dan toplantı çağrısı
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Spor Federasyonları 2020 yılından kalan alacakları ve 2021 yılı bütçeleri ile ilgili toplanma çağrısı yaptı

Bazı Spor Federasyonları 2020 yılında almaları gereken fakat alamadıkları devlet katkısının son dilimleri ve 2021 yılı bütçelerinin belirsizliği nedeniyle toplantı yapmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya grubundan çağrı yapıldı

Federasyon başkanlarının bulunduğu sosyal medya grubuna dün gönderilen mesaj ile toplanma çağrısı yapıldı. Pandemi nedeniyle yedişerli gruplar halinde toplanma önerisi yapılan açıklamada federasyon başkanlarının görüşleri soruldu.

Görüş alışverişinde bulunacaklar

Faaliyetlerin yeniden başlaması, 4. Dilim 2020 yılı katkısı ve 2021 yılı katkılarının ne olacağı, bu yıl yurtdışı ve yurt içinde uluslararası organizasyonları olan federasyonların nasıl bir yol izleyeceği konularının görüşüleceği toplantıda görüş alışverişinde bulunulacak.

Yer ve tarih daha sonra belirlenecek

Yapılan çağrı sonrasında federasyon başkanlarının değerlendirmesinden sonra yer ve tarih belirlenerek toplantının, başlaması planlanıyor.

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