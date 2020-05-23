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Federasyonlar toplandı

Spor federasyonları birlikte hareket etmek amacıyla yaptıkları toplantıya 12 federasyon katılırken toplantı 7 federasyon ile tamamlandı

23 Mayıs 2020 Cumartesi 07:24
Federasyonlar toplandı
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Spor federasyonları birlikte hareket edebilmek amacıyla önceki akşam gerçekleştirdikleri toplantıda bazı kararlar üzerinde tartışarak görüştü.

12 Federasyon katıldı

Saat 19.00’da başlayan toplantı saat 23:00’e kadar sürerken toplantıya 32 Federasyondan sadece 12 federasyon katıldı 20 federasyon ise katılmadı.

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Toplantının uzun sürmesi nedeniyle ve bazı federasyon temsilcilerinin işlerinin olması nedeniyle toplantı 7 federasyon temsilcisi ile tamamlandı.

MOK üzerinde hemfikir oldular

Toplantıda Federasyonların Milli Olimpiyat Komitesi konusunda hemfikir oldukları ve düzenlenecek tüzük değişikliği ile Milli Olimpiyat Komitesi’ni daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışma yapılması konusunda fikir birliğine vardı.

Spor fonu’ndan pay talep edecekler

Federasyonlar yapılan toplantıda Spor Fonu’nda biriken paradan belli oranda bir meblağın federasyonlara ayrılması konusunda talepte bulunulması konusunda da girişim yapılması konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Spor Federasyonları
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