Federasyonlar Birliği kuruluyor

Ülkemizde yer alan spor federasyonlarının başkanları toplu hareket edebilmek ve haklarını tek çatı altında savunabilmek adına Federasyonlar Birliği kurmak için çalışma başlattı.

İlk toplantı bu akşam

Konuyla ilgili Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya gibi önemli isimlerin önderliğinde başlayan çalışma bu akşam yapılacak online toplantıda enine boyuna değerlendirilecek.

Federasyon başkanları özellikle salgın sonrasında ortaya çıkan ekonomik sıkıntı ve devletin kendilerine daha fazla katkı yapması için baskı unsuru yaratma adına böyle bir oluşuma gitme kararı aldıkları öğrenildi.

Online toplantı yapılacak

Bu akşam yapılacak toplantıda konunun detaylarının federasyon başkanları arasında konuşularak oluşum için tüzük çalışması yapılması konusunda hazırlıklara başlanması bekleniyor.