Federasyonlar açılım istiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan spor faaliyetleri yeniden başlayacakları günü bekliyor

Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan covid 19 salgını ile artan vakalardan dolayı yeniden kapanmaya giden ülkemizde spor salonları ve sporun başlaması için beklenen kara olumsuz olunca bazı Federasyonlar tepki gösterdi. Tüm ülkenin ve spor camiasının dört gözle beklediği bakanlar kurulu tarafından açıklanan kararlar birçok Spor Federasyonları ve tüm spor camiası hüsrana uğradı. Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç, üst kurulun almış olduğu kararlar sonrasında açıklamalarda bulundu.

Üyelik Ücretleri Bağışlanacak

2020 yılında kurulan Federasyonumuz 2 etkinlik yaptıktan sonra covid 19 viris nedeni ile bir takım faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığını belirten Mehmet İngeç, ancak 2020 yılı içerisinde üyelik şartlarını yerine getiren tüm kulüp ve derneklerden 15 Ocak 2021 tarihinde yıllık üyelik ve lisans ücreti alınmadığını belirtti. 3-15 Ocak 2021 tarihleri arasında üyelik ücretleri, lisans ücretleri ve üyelik şartlarını yerine getiren kulüpelerin üyeliklerini yenileyerek tüm faaliyetlerinde başladığını belirten başkan Mehmet İngeç, Federasyon banka hesabına yatırılan üyelik ücretlerini covid 19 nedini ile maddi sıkıntılar yaşayan kulüplere üyelik ücretlerini bağış olarak yardımda bulunucaklarını dile getirdi.

Online Kempo Şampiyonası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kempo Savunma Sporları Federasyonu olarak 25 Mart’da yapılacak olan video çekilmeleriyle kata çizimine katılacaklarını belirten başkan Mehmet İngeç, 73 ülkenin bütün videoları izlendikten sonra İKP Kempo Düya Federasyonu tarafından 2-3 Nisan tarihlerinde dereceye girecek olan ülkelerin şampiyona sonuçlarını açıklanacağını dile getirdi

Katkı Yapılmasını Bekliyoruz

Federasyonlarla birlikte birçok kulübünde zor durumda olduğunu dile getiren Mehmet İngenç geçen yıl hiç katkı almadıklarını, 2020 yılını eksi (-) 80 bin tl bütçe ile kapattıklarını belirtti. 2021 bütçesinde açıklanacak olan katkıda faaliyetlerin yürütülebilmesini de göz önünde buldurmaları gerektiğini belirten Mehmet İngeç, 150-160 bin tl ulusal faaliyetler için bu rakamı beklediklerini, uluslararası yapılacak olan 4 organizsyon olduğunu, ancak açılım gerçekleşmesi durumunda katıla bileceklerini ifade ederek, yeni kurulan bir Savunma Sporları Federasyonu olmasına rağmen Spor Dairesi’nden bir kuruş yardım almadıklarına da vurgu yaptı.

Federasyonlarla İşbirliği Yapacağız

Sporun biran önce açılması için tüm Federasyonlar ile işbirliği yapacaklarını belirten Mehmet İngeç, her hafta PRC testlerini yaptırarak tüm antrenör ve sporcuların test sonuçlarına göre bir an önce eğitimlere başlamak istediklerini söyleyerek açık Pazar mı daha kalabalık, Spor salonları mı sorusunu da soranken, Spora vereceğimiz mana, gençliğe vereceğimiz mananın öz kardeşidir diyerek vurgu yaptı.

Bayrağımızla Yarışmalara Katılıyoruz

Avrupa’da ve yurt dışında ülkemizi, bayrağımızı temsil eden spor branşları hangi branş olursa olsun ayırt etmeden ülkeye faydası olan tüm Federasyon ve sporculara katkı yapılması gerektiğini belirten başkan Mehmet İngeç, Kempo Savunma Sporları, dünyada 73 ülkede KKTC bayrağı ile yarışmalara katılan spor federasyonu olduğunu dile getirdi. Bundan sonraki yarışmalarda da ülkemizi eniyi şekilde temsil edeceklerini dile getiren başkan Mehmet İngenç, Spor’un Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya bağlanmasıyle birlikte görevlerine yeni başlayan Spor Dairesi müdürü Fuat Tek ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topcu’ya da hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevlerinde başlarılar diledi.