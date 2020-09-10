banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1100
ALTIN
468.304
DOLAR
7.4753
STERLİN
9.7264
EURO
8.8245
Banka borçları ve kredi kartları ne olacak!
Banka borçları ve kredi kartları...
Rusyadan denge! Politikası
Rusyadan denge! Politikası
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen sorunları
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen...
Kriz hükümeti ama şimdi
Kriz hükümeti ama şimdi
banner364

Federasyondan malzeme takviyesi

10 Eylül 2020 Perşembe 00:50
Federasyondan malzeme takviyesi
banner337
banner351

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, Covid 19 vakalarının arttığı bu dönemde çocukların sağlığını koruyabilmek adına bütün kulüplere hijyen malzemesi ve antrenörlere yüz siperi dağıttı.

Konu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“KKTC Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Covid 19 vakalarının arttığı bu dönemde çocuklarımızın sağlığını koruyabilmek adına bütün kulüplerimize hijyen malzemesi yardımında bulunma kararı aldı.

Domestos, Cif hijyen sprey, Kolonya, Yüzey temizleyici, Dettol, El dezenfektan sıvısı, Sulandırılmış sıvı(havaya sıkmak için), Tuvalet kağıdı, Yüz siperi(antrenörler için) dağıtılan malzemeler oldu.

Biz federasyon ve kulüpler olarak çocuğunuzun sağlığını birinci sırada tutacak önlemleri alıp grup sayılarına dikkat ederek ve temassız eğitime devam edeceğiz. Böylelikle spor yapan çocuklarımızın sağlıklı, bağışıklık sistemi güçlü ve dirençli olacağına inanıyoruz.

Bu arada veliler olarak sizlere düşen görevleri de hatırlatmak isteriz. Ateşi yüksek olan gribal enfeksiyon geçiren, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve eklem ağrısı şikayetleri olan çocuklarımızın veya yurt dışından akrabası gelen çocuklarımızın antrenmana gelmemesine özen gösterirsek ve de ders başlangıç bitiş saatlerine uyarak bu zor süreci hep birlikte sorunsuz atlatmış oluruz. Özveriniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okçuluğa ara
Okçuluğa ara
Kempo gençlik kupası heyecanı
Kempo gençlik kupası heyecanı
Federasyon, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek
Federasyon, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek
Satranç ödülleri verildi
Satranç ödülleri verildi
İpler koptu
İpler koptu
Şiho ayrılacak
Şiho ayrılacak
KTFF Kararı uygulamada
KTFF Kararı uygulamada
Fikri, Binatlı’ya gitti
Fikri, Binatlı’ya gitti
Eren teklifleri değerlendirecek
Eren teklifleri değerlendirecek
Gençlerbirliği’ne 5 takviye
Gençlerbirliği’ne 5 takviye

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim