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Federasyondan kulüplere jest

06 Ekim 2020 Salı 00:47
Federasyondan kulüplere jest
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KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan yasakların kalmasının ardından lig hazırlıklarına başladıklarını ve kulüplere yapılacak yardımları açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin geçtiğimiz hafta spora yeniden başlanabileceğini duyurmasından sonra Hentbol Federasyonu antrenman ve müsabaka organizasyonlarını yaptı. KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, tüm kulüplere yazılı bildirim yaptıklarını ve antrenmanlar ile planlanan müsabaka takvimini paylaştıklarını söyledi.

Ayhan, ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve kulüplerin sponsor bulmakta zorlanmaları nedeniyle federasyonun bu sezon kulüplere hem maddi hem de manevi (malzeme+ulaşım v.b.) olarak yardımda bulunacağını açıkladı.

Covid-19 talimatı hazırlandı

Federasyon Başkanı Ayhan, hentbolda uygulayacakları sağlık tedbirleri hususunda kendilerinin bir çalışma yaptığını söyledi. Ayhan, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ve Spor Dairesi’nin açıklamasının ardından kulüplerimize antrenmanlara başlayabileceklerini duyurmuştuk.

Covid 19 ile ilgili kendi talimatımızı hazırladık. Antrenmanlarda ve maçlarda tüm uygulamalar ve kurallar bu talimatta yazılı olarak yer alıyor ve bu talimatı da kulüplerimizle paylaşıyoruz” dedi.

2 Kasım’da U18 Ligi başlıyor

Hentbolda 2020-2021 sezonunun ilk maçı 2 Kasım 2020 tarihinde oynanacak. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan yeni sezon takvimini şu şekilde planladıklarını söyledi:

“Ülkemizdeki sağlık koşullarında olağanüstü bir değişiklik olmazsa 2 Kasım’da U18 Ligleri ile başlayacağız. 16 Kasım haftasında büyükler ligi hazırlık maçlarının oynanmasını planladık. 1 Aralık 2020 tarihinde ise büyükler ligi öncesi her yıl oynanan Derviş Mişon Kupası maçlarını takvime koyduk.

Süper Lig’de yeni sezonun başlangıcı için ise 7 Aralık 2020 tarihini hedefliyoruz. Temennimiz sağlık açısından yeniden sıkıntılı bir sürecin yaşanmaması ve hem hentbol camiasının yeniden özlem duyduğu mücadeleye başlayabilmesi, hem de ülkemizde sporun başlaması ile morallerin bir nebze de olsa yükselmesidir.”

Tüm kulüplere toplam 222 bin TL yardım

Başkan Ayhan, federasyonun bu sıkıntılı süreçte kulüplere maddi ve manevi yardımlar yapacağını belirtti. Ayhan, “Federasyon olarak takımların forma, top ve vaks almalarına yardımcı olacağın. Bunun yanı sıra kategori başına tüm takımlara 2 bin TL maddi yardım yapacağız. Büyükler liginde takımlara maç başı ücret vereceğiz.

Deplasmanlarda ulaşım sıkıntısı yaşayan kulüplere ulaşım yardımı da yapacağız. Hesaplamalarımızda tüm takımlara toplamda 222 bin TL maddi yardım yapıp bu zorlu süreçte onları ayakta tutmaya çalışacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 05.10.2020 16:52
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