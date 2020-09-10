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Federasyon, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek

10 Eylül 2020 Perşembe 00:47
Federasyon, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek
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Ülkede artan Kovid-19 vakaları ilgili olarak Basketbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı.

Dün açıklanan Bakanlar Kurulu kararları sonrasında federasyon, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden görüşme talep etti. Açıklanan kararlarda salon sporlardan hiç bir şekilde bahsedilmemesi, sadece bireysel sporların serbest olmasının ve seyircisiz müsabakalardan söz edilmesi federasyon yetkililerini harekete geçirdi.

Takımlar alınan bilgiler ışığında bilgilendirilecek

Federasyonun 9 Eylül Çarşamba günü konuyla ilgili görüşmeler yapması bekleniyor. Federasyon başkanı Orhun Mevlit, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alacakları bilgiler doğrultusunda takımları en kısa sürede bilgilendireceklerini söyledi.

Mevlit: Kararın netleşmesi için çalışıyoruz

Yapılan açıklamanın net olmadığını söyleyen federasyon başkanı Mevlit, konuyu yönetim olarak masaya yatırdıklarını belirtti. Gelişmeler ışığında halı hazırda bazı takımların geçici süreyle antrenmanlarını iptal ettiklerini belirten Mevlit, kararların netleştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

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