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Federasyon disiplin çalışması yapacak

Sapsızoğlu : "Amacımız KKTC Cimnastik Federasyonunun sorumluluk alanındaki spor branşları ile ilgili verilen derslerin bir disiplin altına alınması"

Federasyon disiplin çalışması yapacak

Sapsızoğlu : "Amacımız KKTC Cimnastik Federasyonunun sorumluluk alanındaki spor branşları ile ilgili verilen derslerin bir disiplin altına alınması"

10 Eylül 2019 Salı 09:15
Federasyon disiplin çalışması yapacak

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyona bağlı sporlarla ilgili olarak açıklama yaparken, federasyondan izinsiz olarak ders veren kurum kuruluşların, federasyondan izin alması gerektiğini açıkladı. Amaçlarının, KKTC Cimnastik Federasyonunun sorumluluk alanındaki spor branşları ile ilgili verilen derslerin bir disiplin altına alınması olduğuna dikkat çeken Hasan Sapsızoğlu, bu derslere engel olma düşüncesinde olmadıklarını söyledi. 
Hasan Sapsızoğlu, aksine bu dersleri veren kurum - kuruluşlarla iş birliği yaparak, cimnastiği ve diğer branşları daha da geliştirmek istediklerine vurgu yaparken, açıklamasında şunları söyledi:

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"İlgili makama ve İlgili kurum, kuruluşlara spor salonlarına/stüdyolarına... Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanarak, 19/007 sayı ve 19 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren genelge kapsamında; spor salonlarının açılması, denetlenmesi ve kayıt altına alınması hususunda bir komitenin oluşturulması ve bu komitenin genel yetkileri belirlenmiştir. 
Yukarıda sayı ve tarihi belirtilen genelge kapsamında Cimnastik Federasyonunun faaliyet gösterdiği sporlarla ilgili her türlü spor salonu açılması, var olan ve/veya yeni açılacak olan spor salonlarının denetlenmesi, incelenmesi ve uygunluk verilmesi, uygun olmayan yerlere yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde eksiklerini gidermek amacıyla yeterli süre verilmesi hususunda federasyonumuzu temsil eden komite üyemiz Sayın Bilgin Diker'in tam yetkiye sahip olduğunu belirtirim. Bilgilerinize ve gereğini saygılarımla rica ederim."

Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik Federasyonu
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