Fedakarlık en büyük gücümüz oldu

Yeni Erenköy ve Demirhan ile birlikte BTM 1 vizesi alan Sadrazam Kayaların zor sürecini Yusf Tek aktardı

BTM 2 altıncı grubu 22 puanla yenilgisiz lider bitirerek ikinci turda önce 2-0’lık skorla Kırıkkale’yi ardından ise finalde 4-0’lık skorla Ötüken’i mağlup ederek adını Yeni Erenköy ve Demirhan’dan sonra BTM 1’e yazdıran Sadrazam – Kayalar’da süreci antrenör Yusuf Tek gazetemiz spor servisi ile paylaştı.

Seri en büyük aracımız oldu

Sadrazam – Kayalar antrenörü Yusuf Tek gelen başarı sonrasında yaptığı açıklamada Aralık sonunda başladıkları zorlu süreci keyifli ve coşkulu bitirerek mutlu sona ulaştıklarını söyledi. Grubu yenilgisiz 7 galibiyet, 1’de beraberlik alarak 22 puanla lider bitirdiklerini ifade eden Yusuf Tek, özellikle araya giren pandemi sonrasında oyuncularının ciddi düşüş yaşamasına rağmen yeniden ayağa daha güçlü kalkarak başarıya imza attıklarını söyledi. Geçen yıl tecrübesiz olduklarını ancak geçen yıldan ders aldıklarını belirten Sadrazam – Kayalar antrenörü Yusuf Tek, bu sezon oyuncu grubunun ciddi fedakarlık yaptığını, buna rağmen yakaladıkları serinin gelen başarıda en büyük araç olduğunu belirtti.

Herkese teşekkür ederim

Lider bitirdikleri grup maçları sonrasında ikinci turda, Kırıkkale’yi ardından ise final karşılaşmasında Ötüken’i farklı mağlup ederek BTM 1’e yükseldiklerini ifade eden Yusuf Tek, bir kez daha tüm oyuncu grubuna göstermiş oldukları mücadele örneği ve başarılı performansları adına teşekkür etti. Aralık sonunda 14 oyuncu ile sezon açtıklarını, 18 kişi ile de sezonu tamamladıklarını söyleyen Sadrazam – Kayalar antrenörü Yusuf Tek, iki köyün birleşimi sonrasında mevcut imkanlar doğrultusunda yaratılan takımın iyi bir süreci geride bıraktığını ifade etti.

Belirsiz bir süreç var

Her kulüpte olduğu gibi maddi sıkıntılarında yaşandığı bir sezon olmasına rağmen oyuncu grubunun yapmış olduğu fedakarlık ve özverinin alkışı fazlası ile hak ettiğini söyleyen Yusuf Tek, yeni sezonda sürecin ise belirsiz olduğunu ifade etti. Uzun yıllar bu mesleğin içinde olmasına rağmen ilk kez böyle özveri ve isteği gördüğünü belirten Sadrazam – Kayalar antrenörü Yusuf Tek, yönetimsel olarak yeni sezon öncesi belirsizliğin olduğunu söyledi. Tüm oyuncu grubunu ve başkan yönetimin yorucu bir dönemi başarı ile geride bıraktığını aktaran Tek, belirsizliğin kısa sürede çözülmesi ile birlikte erken kolların sıvanıp yeni çalışmaların yapılmasının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.