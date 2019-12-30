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Faye Baptiste ülkemize dönmek istiyor

Ülkemizde 2017 yılında devre arasında o dönem ligde sponsorlu olarak devam eden Çetinkaya’da futbol oynayan yabancı futbolcu Faye Baptiste ligin ikinci devresinde yeniden ülkemizde futbol oynamak istiyor.

Faye Baptiste ülkemize dönmek istiyor

Ülkemizde 2017 yılında devre arasında o dönem ligde sponsorlu olarak devam eden Çetinkaya’da futbol oynayan yabancı futbolcu Faye Baptiste ligin ikinci devresinde yeniden ülkemizde futbol oynamak istiyor.

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:20
Faye Baptiste ülkemize dönmek istiyor

Ligde hafta sonu oynanacak olan Nicosia Group Kıbrıs Kupası ile tamalanacak futbol sezonun ikinci devre hazırlıkları, 2020 Ocak ayı ile yeniden başlayacak. 2 Ocak’ta başlayacak olan trasfer döneminde yabancı futbolcu Faye Baptıste, teklif beklerken, ülkemizde futbol yaşatısını sürdürmek istiyor.

Dönmek İstiyor

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2016-2017 futbol sezonunda Çetinkaya forması ile liglerimizde mücadele eden yabancı futbolcu Faye Baptiste Çetinkaya’da üç yıl boyunca başarılı bir şekilde forma giyerek, forvet hattında önemli işler yaparak attığı gollerle önemli katkılar sağladı. Forvet hattında fizik gücü yüksek kalitesi ile yüksek topların etkli isimlerinden olan Senegalli futbolcu Faye Baptiste

ülkemizden ayrıldıktan sonra futbol hayatını Arnavutluk da Luftetari takımında sürdürdü. Yeni dönemde tekrardan futbol hayatını adamızda sürdürmek isteyen Senegalli futbolcu Faye Baptiste teklif gelmesi ve anlaşma sağlanması durumunda ülkemize geri dönebileceğini açıkladı.

Transfer Başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından lige verilen aranın ardından ara transfer dönemi 2 Ocak 2020 Perşembe günü başlayacak. K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig ekipleri 2-10 Ocak 2020 tarihleri arasında bonservisli oyuncu transferi yapabilecek. Kulüpler 2-27 Ocak 2020 tarihleri arasında yerli geçici transfer ve yabancı transfer yapabilecek ve transfer dönemi 27 Ocak Pazartesi günü saat 17.00 de tamamlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Faye Baptiste
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