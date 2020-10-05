Fatoş Türkel onore edildi

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi eski federasyon başkanlarını onore etmeyi sürdürürken, başkan Hasan Sapsızoğlu, Fatoş Türkel’e plaket takdim etti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, ziyaret ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak geçmiş dönemlerde görev yapmış başkanlarımıza ziyaretlerimiz çerçevesinde Cimnastik Federasyonu tarihinde seçilmiş tek kadın başkan olarak görev yapan Fatoş Türkel’e ziyarette bulunduk.

Fatoş Türkel’in, Cimnastik Federasyonunda eğitmen olarak çalışmamın önünü açarak bugünlere gelmemde çok büyük katkısı olmuştur. Başkanlığı döneminde kimseyi kırmadan herkese eşit davranarak her istenileni yapmaya çalışıp sporumuza ve çocuklarımıza uzun yıllar hizmet etmiştir.

Bugüne kadar çocuklarımıza verdiği değer ve sporuma yapmış olduğu hizmetten ötürü cimnastik ailesi olarak kendisine çok teşekkür ederiz.”