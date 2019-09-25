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Fatma Amca Anı Turnuvası tamamlandı

Fatma Amca Anı Turnuvası tamamlandı

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:29
Fatma Amca Anı Turnuvası tamamlandı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Fatma Amca Kadınlar anı futbol turnuvası yapıldı. Gönyeli Spor Kulübü Kadın futbol takım kaptanlığı yapan Kıbrıs Türk kadın futboluna önemli hizmetler veren merhum Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvasında Çetinkaya kadın futbol takımı şampiyon oldu. Bu yıl altıncısı düzenlenen Fatma Amca anı futbol turnuvasına Gönyeli Belediyesi, Merit Lefkoşa, Kiler Süpermarket, Lungo Cafe, Poy Organizasyon, Zorba Petrol, Evsu sponsor olarak katkı koydu. Gönyeli halı sahasında iki gün boyunca gerçekleştirilen 6.Fatma Amca Kadınlar anı futbol turnuvasına ligde mücadele eden Çetinkaya, Küçük Kaymaklı, Mağusa Spor Akademisi, Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı karması olmak üzere dört takım katıldı.

Anı Maçı Oynandı

Turnuvanın ikinci gününde final karşılaşması öncesinde merhum Fatma Amca’nın sevenleri tarafından anısına yapılan formalar ile yapılan gösteri maçında Mavi takım, Kırmızı takımı 6-4 mağlup etti.

Üçüncülük

6.Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvası üçüncülük karşılaşmasına Küçük Kaymaklı kadın futbol takımı sahaya çıkmayınca Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı karması üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

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Final

6.Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvası final karşılaşmasında Çetinkaya ile Mağusa Spor Akademisi arasında nefesleri kesen bir karşılaşma oynandı. Normal süresi 3-3 beraberlikle tamamlanan maçı penaltı atışları sonunda 4-2 kazanan Çetinkaya turnuva şampiyonu oldu.

Turnuvanın Enleri

6.Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvasında enler de belirlendi. En iyi kaptan Çetinkaya’dan Özge Yılmazoğulları, en iyi kaleci Mağusa Spor Akademisi’nden Şefika Evlat, en centilmen oyuncu Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı karması’ndan Halide Köftecioğlu, gol kraliçesi 4 golle Mağusa Spor Akademisi’nden Şerif Ogan oldu.

Ödül Töreni

6.Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvası final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları, en iyi kaptan Özge Yılmazoğulları’na, en iyi kaleci Şefika Evlat’a, en centilmen oyuncu Halide Köftecioğlu’na, gol kraliçesi Şerif Ogan’a

ödülleri Maliye bakanı Olgun Amcaoğlu, merhum Fatma Amca’nın kardeşleri Nurcan Amca, Cengiz Amca, Nuray Yeşilmeşe, yeğenleri Ömer Bor, Önder Bor tarafından verildi

Anahtar Kelimeler:
Fatma Amca Anı Turnuvası
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