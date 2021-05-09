banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Slogan devrimcileri
Slogan devrimcileri
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın hangi yüzünü gösterecek?
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın...
Her şakanın bir ciddiyet payı mevcuttur
Her şakanın bir ciddiyet payı...
Şaka gibisiniz!
Şaka gibisiniz!
banner376

Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor?

Fatih Terim'in, Beşiktaş derbisi öncesi rakibi Sergen Yalçın'dan makas alması ortalığı karıştırdı. Beşiktaşlılar bu görüntüye çok öfkelendi. Spor yorumcularının bir kısmı da Beşiktaş'ın maçı orada kaybettiği düşüncesinde. Terim'in eski öğrencisi olan Yalçın ile aralarındaki iletişim kuvvetli. Ancak bu hareket zamanlama olarak 'manidar' bulundu. Yalçın buraya çok kez geldi. Ancak amacın; psikolojik olarak baskı altına almak ve Galatasaray'ın kuvvetini göstermek olduğu şeklinde değerlendirildi.

09 Mayıs 2021 Pazar 21:47
Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor?
banner337

Galatasaray-Beşiktaş maçında en çok konuşulan anlardan birisi de karşılaşma öncesinde Fatih Terim'in Sergen Yalçın'dan makas aldığı görüntü oldu. Terim'in, ezeli rakibinin hocasına her ne olursa olsun böyle bir harekette bulunması Beşiktaşlıların ve futbolseverlerin tepkisini çekti. Çünkü Sergen Yalçın uzun yıllardır antrenör ve Türk Telekom Arena'ya ilk kez gelmiyor. Terim'in burada hoca-öğrenci ilişkisi dışında başka bir mesaj vermek istediği belirtildi.

"BURADA ÜSTÜNLÜK BİZDE

banner341
"Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'a Terim, psikolojik olarak 'dur' mesajı vermek istedi; Seyircisiz oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın büyük bir dezavantjı vardı ve Terim, daha en başından psikolojik üstünlüğün Galatasaray'da olduğunu bu hareketle dosta düşmana göstermek istedi. Sergen Yalçın bu stada Beşiktaş'ın antrenörü olarak ve başka takımların başında da daha önce geldi. Terim'in 'makas' hareketini yapması, 'manidar' bulundu.

 ÇİFTE KUPA YAŞAYABİLİR

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında ikinci sezonunu da kupasız tamamlamak üzere. Sergen Yalçın ise bu sezon çifte kupaya, dominant futboluyla ulaşmaya çok yakın. Hoca ve öğrencinin 'makas' ve rekabet yüzünden ilerleyen dönemde daha farklı bir iletişime geçebileceği konuşuluyor.

banner360
Son Güncelleme: 09.05.2021 21:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Micheal Jordan'ın forması rekor kırdı
Micheal Jordan'ın forması rekor kırdı
Kempo artık uluslararası
Kempo artık uluslararası
Hedef, Çetinkaya tesislerine cimnastik salonu yapmak
Hedef, Çetinkaya tesislerine cimnastik salonu yapmak
Badminton Federasyonu’ndan seminer
Badminton Federasyonu’ndan seminer
 “Bölgenin sentetik sahaya ihtiyacı var”
 “Bölgenin sentetik sahaya ihtiyacı var”
Cumhurbaşkani Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nu Kabul Etti
Cumhurbaşkani Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nu Kabul Etti
Efsane, sahalardan kopamıyor
Efsane, sahalardan kopamıyor
Sipahi gençleri sahada
Sipahi gençleri sahada
Fırsata çevirebiliriz
Fırsata çevirebiliriz
Karamanoğlu: Başlangıcı bekliyoruz
Karamanoğlu: Başlangıcı bekliyoruz

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim