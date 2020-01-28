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Faik Amcaoğlu şampiyon

Mustafa Camcıoğlu/Kemal Cemali Karaosman Açık Anı Darts Turnuvası yapıldı

Faik Amcaoğlu şampiyon

Mustafa Camcıoğlu/Kemal Cemali Karaosman Açık Anı Darts Turnuvası yapıldı

28 Ocak 2020 Salı 21:09
Faik Amcaoğlu şampiyon

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Mustafa Camcıoğlu/Kemal Cemali Karaosman Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen ve 40 sporcunun katıldığı turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon oldu.

Sponsorluğunu Binatlı Kulübü ile Camcıoğlu ve Karaosman ailelerinin yaptığı turnuvanın finalinde rakibi İbrahim Esiner'i 3-2 mağlup eden Faik Amcaoğlu birinciliği kazandı. Hasan Bozbeyli ile Tarık Kurdaş arasında oynanan üçüncülük mücadelesini Hasan Bozbeyli 3-1 kazandı.

170 sayıdan bitiriş

Çekişmeli maçların oynandığı turnuvaya Volkan Soyutok damga vurdu. Volkan Soyutok darts oyununda en yüksek bitiriş olan 170'i (60, 60 ve göbek) gerçekleştirip geceye renk kattı.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini, İsmet Karaosman, Hasan Camcıoğlu, Binatlı Spor Kulübü Başkanı Orsel Neşe, Güzelyurt Darts Birliği Asbaşkanı Engin Portakalcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Orakçıoğlu, Hakan Oruz tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı finaller

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İbrahim Esiner-Hasan Bozbeyli: 3-0

Faik Amcaoğlu-Tarık Kurdaş: 3-0

Üçüncülük maçı

Hasan Bozbeyli-Tarık Kurdaş: 3-1

Final maçı

Faik Amcaoğlu-İbrahim Esiner:3-2

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Hasan Bozbeyli (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Volkan Soyutok (170 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Volkan Soyutok (15 darts)

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Camcıoğlu/Kemal Cemali Karaosman Açık Anı Darts Turnuvası
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