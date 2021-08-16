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Fahri-Tan ikilisinden bir zafer daha

Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olan “2.Car&Cars Rallisi, dün geçilen etapların ​​​​​​​ardından tamamlandı. Ralliyi, şampiyona lideri, Flat Out Rally Team’den Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi kazandı

16 Ağustos 2021 Pazartesi 02:24
Fahri-Tan ikilisinden bir zafer daha

2.Car&Cars Rallisi’ni Fahri-Tan ikilisi kazandı

Fahri-Tan ikilisi 4’te 3 yaptı

Rallide zafer Fahri-Tan ikilisinin

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı, Car&Cars sponsorluğunda ikinci kez yapıldı. Kermiya bölgesinde bulunan Car&Cars oto galeri önünde geçtiğimiz akşam başlayan ralli 2 günlük programla organize edildi. İlk gün, Alayköy bölgesinde hazırlanan, yaklaşık 7 kilometrelik Alayköy Gece Etabı iki kez art arda geçildi. İlk günün lideri, Flat Out Rally Team’den, Skoda Fabia R5 ile yarışan Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi olmuştu. Rallinin ikinci ve son gününde ise ekipler sırasıyla; Yılmazköy, Kanlıköy ve Kermiya etaplarını ikişer kez geçip finişe ulaştılar.

Rallinin ilk gün lideri Bulutoğluları-Yücener ikilisi günün ilk etabında iki lastik patlatarak yaklaşık 90 saniye kaybettiler ve altıncı sıraya gerilediler. İlk günün ikincisi, şampiyona lideri, Flat Out Rally Team’den Skoda Fabia R5 araçlarıyla yarışan Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi böylece liderliğe yükseldiler. İlk günün üçüncüsü, Macila Rally Team’den Volkswagen Polo R5 araçlarıyla yarışa katılan Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi ise ilk etapta şanssızlık yaşayarak finişe ulaşamadılar ve ralliyi bırakmak zorunda kaldılar. Böylece rallinin son gününün sabah bölümünde sıralama; Flat Out Rally Team’den Deniz Fahri-Serhan Tan, MRB Racing Team’den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ve Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla şeklinde oluştu. Kanlıköy Etabı’nda Nethouse Rally Team’den Murat Aşık-Mehmet Çağla ikilisi büyük bir şanssızlık yaşayarak, beşinci sıradayken yoldan çıkıp takla attılar. Etap durduruldu ve Kontrol amaçlı ekip ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşık ve Çağla ikilisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kalan etaplarda Flat Out Rally Team’den Bulutoğluları-Yücener ikilisi yükselişe geçseler de rallinin son etabının bitime yaklaşık 1 kilometre kala şanzıman arızası yaşayarak, ikinci sıradayken ralliye veda ettiler.

Car&Cars’ın yanı sıra; Near East Bank, enlglobal, Chagla Car Care, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris, Basel Energy, Macila Petrol, Protent ve Limasol Online’ın da katkılarıyla hayata geçirilen “2.Car&Cars Rallisi” böylece Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisinin zaferiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Fahri-Tan ikilisi sezonun geride kalan dört rallisinde üçüncü kez zafere ulaşmayı başararak liderliklerini sürdürdüler. İkinci Denktaş-Mişon ikilisi olurken, ikili ekstra 5 puan veren rallinin son etabında en iyi dereceyi yapmayı başardılar. İstikrarlı bir performans sergileyen Haskasap-Mulla ikilisi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip oldular. Sınıf 1’de MRB Racing TEam’den Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi zirvede yer alırken ikili genel klasmanda dördüncü oldular. Sınıf 1 ikincisi Buğur Kambillili-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi olurken Sınıf 1 üçüncüsü Kerim Hacımevlüt-Serdar Kumru ikilisi oldu. Sınıf N’de Good Year Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi birinciliğe ulaşmayı başaran ekip oldu. Sınıfın ikincisi ise yine Good Year Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu. Gençler birincisi Good Year Racing Team’den Yusuf Çocuk-Zeki Çetinkol ikilisinin olurken, Sınıf R’de birincilik Önder Zaim-Emre Üngüder ikilisinin oldu. Etapların tamamlanmasının ardından Kermiya bölgesinde bulunan Car&Cars Oto Galeri önünde ödül töreni yapıldı. Ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ile Asbaşkanı Mahmut Sezinler verdi. Birinci Fahri-Tan ikilisinin kupasını ise Deniz Fahri’nin annesi Suzan Fahri takdim etti.

2021 Car&Cars Rallisi İlk gün dereceleri

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

5

Flat Out Rally Team

Deniz Fahri

Serhan Tan

Skoda Fabia R5

2

48:46.0

2

4

MRB Racing Team

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

Hyundai i20 R5

2

49:23.2

3

11

Drift NEU Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

50:27.2

4

2

MRB Racing Team

Sadık Bilgimer

Mustafa Kandır

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

52:28.8

5

10

Drift NEU Racing Team

Buğur Kambillili

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

53:00.8

6

1

Good Year Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

55:11.0

7

16

Önder Zaim

Emre Üngüder

Canam Maverick X3

R

56:35.4

8

12

Good Year Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Serdar Kumru

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

57:28.4

9

8

Good Year Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

1:05:39.3

10

15

Good Year Racing Team

Yusuf Çocuk

Zeki Çetinkol

Mitsubishi Lancer Evo IX

1

1:10:31.3

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