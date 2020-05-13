Eyüp Zafer Gökbilen : Boş durmadık

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen Koronavirüs süresince sporcuların evde sıkılmamaları için online yarışma organize ettiklerini ve sadece Kuzey Kıbrıs değil Türkiye'den de büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Online yarışma organize ettik

Gökbilen bu süreçte yönetim kurulu ile online toplantı yaptıklarını sporcuları nasıl motive edeceklerini konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Gökbilen online yarışma düzenlediklerini taekwondonun temassız olan Hyong, Pumse ve Kata disiplinlerinde 19 Mayıs tarihinde üçüncü yarışmayı yapacaklarını söyledi.

Gökbilen Doktor Fazıl Küçük oyunlarının taekwondo branşında da olacağını belirterek bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Gökbilen yurtdışından sporcu gelip gelmeyeceği konusunda henüz cevap olmadığını çünkü virüsün ülkelere göre değişiklik gösterdiğini söyledi

Aralık ayında iki organizasyona gitmek istiyoruz

Gökbilen her şeyin yolunda gitmesi durumunda Rusya ve Azerbaycan'da Aralık ayında yapılacak Dünya Kupası ve Dünya Şampiyonası organizasyonlarına sporcuları göndermek istediğini kaydetti.