Eyüp Öztep Sivas’a imza attı

Geçtiğimiz günlerde Merit Alsancak Yeşilova'nın kadrosuna kattığı Eyüp Öztep, Türkiye Profesyonel 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Dört Eylül Belediyespor ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Birçok kulüpten teklif alan Eyüp, tercihini Türkiye Profesyonel 2'inci Lig Kırmızı Grup ekibi Sivas Dört Eylül Belediyespor'dan yana kullandı.

Bonservisi ülkemiz ekiplerinden Karşıyaka'da bulunan ve geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova ile anlaştığı yönünde haberler çıkan genç futbolcu tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Şu an Türkiye'de bulunan Eyüp, yeni takımına imza da attı. Ailesine yakın olmak istediği öğrenilen Eyüp, hedefini Süper Lig'de oynamak olarak belirledi.

Eyüp Öztep, kendisine manevi olarak hem Kıbrıs'ta hem de Türkiye'de destek veren Muhammet Savaşçı'ya da teşekkür etti. Eyüp, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini kiralık olarak Yonpaş Dumlupınar'da geçirmişti.

Nurel: Kendi aramızda çözeceğiz

Konuyla ilgili Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, Karşıyaka Kulübü yetkilileri ile görüştüklerini ve transfer ücretinin iadesi konusunda kendi aralarında bir görüşme yaparak çözüm bulmaya çalışacaklarını kaydetti.