“Eylül’de başlamazsak bırakacağım”

Yenicami futbolcusu Fırat Ersalan futbola aşık birisi olduğunu söyleyerek “Ben Kıbrıs futbolu aşığıyım. Hem izlemeyi hem oynamayı çok seviyorum. Benim için öncelik her zaman futboldur. Hayattaki her şeyimi futbola borçluyum ancak Eylül’de başlamaması durumunda futbol hayatımı istemeden de olsa noktalamayı düşünüyorum” dedi.

“Tek sebebi maalesef maddiyat”

“Geçtiğimiz yıl 65 gün kapalı kaldığımız dönemde futbolun oynanması gerektiğini savunuyordum. Son vakaların artmaya başladığı dönemde alınan karara saygı duydum ancak o günden günümüze gözlem içerisindeyim. Durmamız hiçbir şeyi değiştirmedi” diyen başarılı futbolcu, “Vakaların devam etmesi halinde “nasıl oynayabiliriz?” diye bir çözüm yolu bulunmadı. Üzülerek söylüyorum, kulüplerimizin bu kararı alma nedeni sadece “maddiyata” bağlı. Sadece saha içi dursa, tesisleşme devam etse, en azından girişimlerde bulunulsa bu alınan karar için; “bazen geri gidersin daha ileriye zıplamak için” deyip doğru bulacaktım ancak akıp giden zamanda görüyorum ki sadece boşa geçen günler çünkü her gün başa dönüyoruz” dedi.

“3 yıl geriye gideceğiz”

“Futbolumuz belli bir noktaya gelmişti. Buna katkı koyan başta federasyon başkanımız Hasan Sertoğlu ve futbolun tüm paydaşlarını kutlamak gerek ancak bu geçen zamanda hiçbir uğraş verilmemesi kulüpleri ve futbolcuları 3 yıl geriye götürecektir” şeklinde konuşan Fırat, “Kalite düşecek, birçok futbolcu sahalara geri dönemeyecektir. İşte o zaman kulüpler ne kadar yanlış bir karar ürettiklerinin farkına varacaklardır. Tabii ki aranılan şey, kalite ve ülkü futbolunu ‘gerçekten’ daha da yukarılara çekmekse!” ifadelerine yer verdi.

“Eylül’de başlamazsa bırakırım”

Yenicami futbolcusu Fırat Ersalan iddialı konuştu. Başarılı isim, “Açıkçası ben Kıbrıs futbolu aşığıyım. Hem izlemeyi hem oynamayı çok seviyorum. Benim için öncelik her zaman futboldur. Hayattaki her şeyimi futbola borçluyum ancak Eylül’de başlamaması durumunda futbol hayatımı istemeden de olsa noktalamayı düşünüyorum. Sürekli beklemek insanı daha da aşağılara çekiyor. Vakaların bitmeyeceği bir gerçek. Buna 1 yıldır çözüm üretemediğimiz de gerçek. Kendim için aldığım karar, bırakma yönünde olacak” dedi.

“Sen bu işten gelir elde ediyorsun”

“Aylardır her gün başlayacakmış gibi ümit ediyorum. “Sen bu işten gelir elde ediyorsun” diyerek kendimi profesyonel düşünüp, diyet yaparak fit kalabilmek için çalışmalar yapıyorum. Zaman zaman motive kaybı yaşıyorum” diyen başarılı sol ayak, “Arkadaşlarımızla futboldaki anılarımızı konuşarak ilerisi için planlar yapıyoruz. Şimdilerde cross fite başladık. Kısacası hem kendim hem ülke futbolu için bir futbolcu olarak bu boş dönemde üzerime düşenin %70’ini yapıyorum (ümit ederim bu kararı alan kulüp başkanlarımız da üzerine düşenin %70’ini yapıyorlardır)” ifadelerini kullandı.

“Manevi olarak etkisi büyük oldu”

Cihangir, Mağusa Türk Gücü, Yenicami gibi takımlarda yıllarca futbol oynadığını söyleyen Fırat Ersalan, “6 antrenman, kamp, maç gibi yoğun tempo, ayrıca kazanma ya da kaybetme duygusu hayatımdan bir anda çıkınca açıkçası çok büyük boşluklar yaşadım. İlk zamanlarda geceleri uyumakta zorlandım. Manevi olarak bende çok etki yarattı. Maddi olarak da anlaşılmış bir ücretim vardı. O gelseydi onunla bir şeyler yapacaktım ama planlarım suya düştü” dedi.

“Hiçbir lig, bizim ligimizin verdiği keyif gibi değil”

Futboldan asla soğuyamayacağını dile getiren YAK futbolcusu Fırat Ersalan, “Şimdi o duyguyu televizyonlarda, Avrupa maçları izleyerek gidermeye çalışıyorum. Bizim ligin verdiği keyfi vermese de idare ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.