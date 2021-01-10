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Evram’dan Oğuz’a ziyaret

Yonpaş Dumlupınar kulübü başkanı Mehmet Evram ve beraberindeki heyet Maliye bakanı Dursun Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

10 Ocak 2021 Pazar 17:31
Evram’dan Oğuz’a ziyaret
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Yonpaş Dumlupınar kulübü başkanı Mehmet Evram ve beraberindeki heyet Maliye bakanı Dursun Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Mehmet Evram kulübün faaliyetleri hakkında Bakan Oğuz’a bilgi verirken kulübün ileriye dönük projeleri hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Dursun Oğuz da kabulde yaptığı konuşmada Yonpaş Dumlupınar’ın kulüp şirket işbirliğinin en güzel örneğini sergilediğini belirterek kulübün faaliyetlerini yakından takip ettiğini vurguladı.

Oğuz devletin imkanları ölçüsünde projelere destek vereceklerinin de altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yonpaş Dumlupınar Kulübü Başkanı Mehmet EvramMaliye Bakanı Dursun Oğuz
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