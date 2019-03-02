Euroleague: Real Madrid-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Basketbolda Turkish Airlines Euroleague'in (THY Avrupa Ligi) 25. haftasında lider Fenerbahçe, Real Madrid deplasmanına gidecek..Sarı Lacivertli ekip son maçında Anadolu Efes'i 84-66 yenerek liderliğini sürdürmüştü.
Ligde 21. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bitime 6 hafta kala sezonu ilk dört içinde tamamlamayı garantiledi..24. haftadaki maçında Barcelona'ya yenilen Real Madrid THY Avrupa Ligi'nde üçüncü sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Real Madrid arasındaki zorlu mücadele 7 Mart Perşembe günü Türkiye saatiyle 23:00'da BeinSports 3 kanalından yayınlanacak.