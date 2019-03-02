Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
Ünlü oyuncu KKTC'de dolandırıldı iddiası
ÜNLÜ OYUNCU KKTC'DE DOLANDIRILDI İDDİASI
Polisten sürücülere uyarı
Son Dakika
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Meteoroloji Dairesinden uyarı: Şiddetli sağanak geliyor
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
Karavanı yaktılar
KARAVANI YAKTILAR
banner282

Euroleague: Real Madrid-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Euroleague: Real Madrid-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

02 Mart 2019 Cumartesi 20:09
Euroleague: Real Madrid-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Basketbolda Turkish Airlines Euroleague'in (THY Avrupa Ligi) 25. haftasında lider Fenerbahçe, Real Madrid deplasmanına gidecek..Sarı Lacivertli ekip son maçında Anadolu Efes'i 84-66 yenerek liderliğini sürdürmüştü.

Ligde 21. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bitime 6 hafta kala sezonu ilk dört içinde tamamlamayı garantiledi..24. haftadaki maçında Barcelona'ya yenilen Real Madrid THY Avrupa Ligi'nde üçüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Real Madrid arasındaki zorlu mücadele 7 Mart Perşembe günü Türkiye saatiyle 23:00'da BeinSports 3 kanalından yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Euroleague
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Liglerinde günün sonuçları..
KKTC Liglerinde günün sonuçları..
Şenol Güneş A Milli futbol takımı teknik direktörü oldu
Şenol Güneş A Milli futbol takımı teknik direktörü oldu
K-PET Liglerinde 19.hafta toplu sonuçlar ve puan durumları
K-PET Liglerinde 19.hafta toplu sonuçlar ve puan durumları
U 21 Liglerinde 19.hafta tamamlandı..
U 21 Liglerinde 19.hafta tamamlandı..
Türk takımları Avrupa'da son 7 sezonun en kötü performansını gösterdi
Türk takımları Avrupa'da son 7 sezonun en kötü performansını gösterdi
Türk takımlarının veda ettiği Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Türk takımlarının veda ettiği Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
K-PET Liglerinde 19.Hafta...Günün karşılaşma sonuçları
K-PET Liglerinde 19.Hafta...Günün karşılaşma sonuçları
U 21 Liglerinde 19.Hafta..Günün karşılaşma sonuçları..
U 21 Liglerinde 19.Hafta..Günün karşılaşma sonuçları..
Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elendi
Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elendi
Binatlı futbolcusu Sami Yahat İstanbul'da ameliyat oldu
Binatlı futbolcusu Sami Yahat İstanbul'da ameliyat oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim