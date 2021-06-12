banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

EURO 2020'de üzücü olay

Danimarka-Finlandiya maçında Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen fenalaştı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen için sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 20:29
EURO 2020'de üzücü olay
banner337

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.

banner341
Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.


Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.


UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi. Maçın ne zaman oynanacağı hakkında ise bilgi verilmedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 4. Hafta Sonuçları
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 4. Hafta Sonuçları
Nesdersan.com Rallisi start aldı
Nesdersan.com Rallisi start aldı
KKTC bilardo şampiyonası tamamlanıyor
KKTC bilardo şampiyonası tamamlanıyor
“Futbolda altyapı ve basının altyapılara yaklaşımı” konuşuldu
“Futbolda altyapı ve basının altyapılara yaklaşımı” konuşuldu
‘Kupada final istiyoruz’
‘Kupada final istiyoruz’
Çağdaş ve Behiç imzayı attı
Çağdaş ve Behiç imzayı attı
Köse başkent kıskacında
Köse başkent kıskacında
Burak bilmecesi
Burak bilmecesi
Mete Topçu Turunç’u kabul etti
Mete Topçu Turunç’u kabul etti
Aren emin adımlarla
Aren emin adımlarla

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim