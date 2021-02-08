banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sosyal patlamalar kapımızda
Sosyal patlamalar kapımızda
Felaket tellallığına da gerek yok!
Felaket tellallığına da gerek yok!
Siyaset rüştünü ispat edemedi!
Siyaset rüştünü ispat edemedi!
Bir garip mutasyon skandalı !
Bir garip mutasyon skandalı !
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 65 yeni vaka
Kapat

Eşref Günerman vefat etti

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:02
Eşref Günerman vefat etti
banner337
banner391

Ülke sporuna Çetinspor kulübü altında çok sayıda sporcu kazandıran Eşref Günerman tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde vefat etti.

Çetin Spor’u kuran ve birçok çocuğu futbola kazandıran Eşref Günerman uzun süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyordu.

Eşref Günerman spora yaptığı katkılardan dolayı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından 2012 yılında Ahmet Sami Topcan Spor Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştü.

Günerman’ın cenezesi Lefkoşa’da toprağa verildi. Günerman’a rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine de başsağlığı ve sabır dileriz.

banner360
Son Güncelleme: 08.02.2021 21:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geniş kadroya sahibiz
Geniş kadroya sahibiz
Damada milli maç heyecanı
Damada milli maç heyecanı
Darts Federasyonu'ndan eğitime katkı
Darts Federasyonu'ndan eğitime katkı
Buse Türkiye şampiyonu
Buse Türkiye şampiyonu
Ebuka ve Dino’dan 2’si bir arada
Ebuka ve Dino’dan 2’si bir arada
İki saha birden yapıyoruz
İki saha birden yapıyoruz
Online top sektirecekler
Online top sektirecekler
Darts Federasyonu’ndan eğitme katkı
Darts Federasyonu’ndan eğitme katkı
Merve Avusturya yolcusu
Merve Avusturya yolcusu
Zümrütköy Sahası tehlike saçıyor
Zümrütköy Sahası tehlike saçıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim