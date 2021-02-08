Eşref Günerman vefat etti

Ülke sporuna Çetinspor kulübü altında çok sayıda sporcu kazandıran Eşref Günerman tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde vefat etti.

Çetin Spor’u kuran ve birçok çocuğu futbola kazandıran Eşref Günerman uzun süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyordu.

Eşref Günerman spora yaptığı katkılardan dolayı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından 2012 yılında Ahmet Sami Topcan Spor Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştü.

Günerman’ın cenezesi Lefkoşa’da toprağa verildi. Günerman’a rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine de başsağlığı ve sabır dileriz.