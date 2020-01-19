Eşref Bitlis anısına yarıştılar

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gkbilen verirken Müsabakaları Masterler Öytü Ergin, Ali Uslu ile Hakemler Ceyda Uçaner, Zehra Karip, Ana Tüysüz ve Farhat Jorayev yaptılar.
BAYANLAR MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Yaren Yuvka 3.Ela Kılıç
2.Kategori: 1.Elif Yüksel 2.Hüsniye Uslu 3.Tuba Şenel
3.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Betül Peyravi 3.Gülcan Abdullah
4.Kategori: 1.Azra Turan 2.İkbal Ruzimova 3.İlay Kara
5.Kategori: 1.Peny Pei 2.Ayça Eda Kurşun 3.Dilaia Borombayeva
1.Kategori: 1.Serdar Çakır 2.Dmitry Gordeev 3.Zeynel Yıldırım
2.Kategori: 1.Mertcan Aslantaş 2.Gong Wenbo 3.Şakir Yağızsoy
3.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Kerim Karpuz 3.Yunus Emre Tomak
4.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Tuğra Tığ 3.Kıvanç Çağlin
5.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2.Sinan Tüfekçi 3.Nikolas Robert
6.Kategori: 1.Grigory Yakush 2.Gleb Yurchenco 3.Aleksey Didukh
7.Kategori: 1.Nikita Yakush 2.Ali Achilov 3.Aleksandr Didukh
8.Kategori: 1.Mustafa Jumayev 2.Aziz Kamalov 3.Mihail Kamyshin