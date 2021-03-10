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Eski günleri özlüyoruz

Basketbolun bir dönemine damga vuran üç deneyimli antrenör basketbolun eski günlerini özlediklerini söylediler

10 Mart 2021 Çarşamba 18:55
Eski günleri özlüyoruz
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Basketbolun bir dönemine damga vuran üç deneyimli antrenör basketbolun eski günlerini özlediklerini söylediler

Basketbolun bir dönemine damga vuran üç deneyimli antrenörü Hasan Tonyalı, Mehmet Doğanöz ve Mehmet Bolkan, basketbolun eski günlerini özlediklerini söylediler.

Önceki akşam bir televizyon programına konuk olan basketbolun emekçileri düşüncelerini açıkladılar.

Tonyalı: Biraz kırgınım

Programın ilk konuğu olan Hasan Tonyalı, Basketbola kırgın olduğunu belirtti

Tonyalı, “Hem sağlık nedenleri hem de o dönemde federasyonun başında olanların bana yaptıklarından dolayı kırgınım” dedi.

Tonyalı, “En son Türkiye’de Cafer Muhtaroğlu ile başarılı olduklarını ve buradan dönünce gelişen bazı olaylardan dolayı da 20 yıl önce bu camiadan ayrıldım. 81 yıllarının Basketbolun en iyi dönemi oldu. Ali Rıza Altay döneminde kulüp takımları yer aldı ve iyi işler oldu. Gençlik Gücü ile o dönem başarılı işlere yaptık. Salonsuz ortamda 40 derece sıcaklıkta çalıştık” diye konuştu.

Doğanöz: O dönemler unutulmaz

Mehmet Doğanöz de programda önemli açıklamalar yaptı.

Deneyimli antrenör Doğanöz, “1981 yılında oynadık sonra hakemlik yaptım. Bazen 4 maç arka arkaya maç yönettik. O dönemde 1.Lig’in yanında 2.Lig’te de vardı. Özellikle kulüp takımlarının olduğu dönemdi. 1980’li yılların sonunda kulüpler basketboldan çekildi. Daha sonra bankalar ve en sonunda da üniversiteler bu dalda yer aldılar. Ben basketboldan hiç kopmadım. Hem okullarda hem de kulüplerde çalıştım. Bundan dolayı da mutluyum. Asla küskünlüğüm olamaz” açıklamasını yaptı.

Bolkan 1981’de Basketbol kanımıza girdi

Bu dönemin bir başka deneyimli antrenörü olan Mehmet Bolkan ise “1981’de Basketbol kanımıza girdi ve başladık. Her zaman bize destek olan ve hep görüştüğüm Türkiye’nin duayen basketbol adamı Aydın Örs ile tanıştık. Bu ülkede Basketbolda 1,Lig ve 2.Lig ve Kadınlar Ligi de vardı. Tek salon olan Başaran Spor Salonu’nda yetiştirdiğimiz oyuncular bu ülkeye hizmet etmektedirler. Gece 12’lere kadar idman yapardık. Basketboldan koparılmamam lazımdı ama oldu” dedi.

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