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Esenyel, kabri başında anıldı

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:51
Esenyel, kabri başında anıldı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) eski başkanlarından, Kıbrıs Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş Özer Esenyel ölümünün 2’nci yılında kabri başında anıldı. Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anma töreni Covid-19 tedbirleri çerçevesinde az sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi. KTFF’ye büyük hizmetleri geçen ve 1987-1990 ile 1992-1995 yılları arasında KTFF Başkanlığı görevini üstlenen Esenyel’in anma törenine Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) Başkanı Süleyman Göktaş, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTHGD) Başkanı Niyazi Nizam, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ve merhum Esenyel’in ailesi ile sevenleri katıldı.

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