banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100673
ALTIN
276.959
DOLAR
5.7624
STERLİN
7.1069
EURO
6.3621
Gazimağusa bölgesine ateş düştü
GAZİMAĞUSA BÖLGESİNE ATEŞ DÜŞTÜ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
İskele'de kurşunlama: 1 kişi yaralandı
İSKELE'DE KURŞUNLAMA
banner307
Flaş Haber
Serdar Denktaş istifa etti
Kapat

Esentepe’de şampiyonlar belli oldu

Sezonun üçüncü turnuvası olan Esentepe Belediyesi Plaj Hentbolu Turnuvası önceki gün oynanan yarı final ve final karşılaşmaları ile tamamlandı

Esentepe’de şampiyonlar belli oldu

Sezonun üçüncü turnuvası olan Esentepe Belediyesi Plaj Hentbolu Turnuvası önceki gün oynanan yarı final ve final karşılaşmaları ile tamamlandı

10 Eylül 2019 Salı 09:21
Esentepe’de şampiyonlar belli oldu

Esentepe Belediyesi Plaj Hentbol Turnuvası’nda genç kızlarda UKÜ, genç erkeklerde Esentepe, büyük kadınlarda Esentepe ve büyük erkeklerde de Gençlik Gücü şampiyon oldular.

Sezonun üçüncü turnuvası olan Esentepe Belediyesi Plaj Hentbolu Turnuvası önceki gün oynanan yarı final ve final karşılaşmaları ile tamamlandı. KKTC Hentbol Federasyonu ile Esentepe Belediyesi işbirliğinde Esentepe Belediye Plajı’nda iki gün boyunca devam eden turnuvada dört kategoride toplam 19 takım şampiyonluk mücadelesi verdi. İlk gün 20 ve ikinci gün 19 olmak üzere toplam 39 karşılaşma oynandı. Turnuvada genç kızlarda UKÜ, genç erkeklerde Esentepe, büyük kadınlarda Esentepe ve büyük erkeklerde de Gençlik Gücü şampiyon oldular. Karşılaşmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon takımlara ödülleri KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Türkiye Hentbol Duayenleri Platformu Başkanı Ahmet Türe ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi. Turnuvada genel sıralama şöyle oluştu:

Genç Kız

1.UKÜ

2.Örensel Cyprus Steam

Genç Erkek

banner317
1.Esentepe

2.Yükseliş Büyük

Büyük Kadın

1.Esentepe A

2.Global Kids

Büyük Erkek

1.Gençlik Gücü

2.Handbulls

Anahtar Kelimeler:
Esentepe Belediyesi Plaj Hentbolu Turnuvası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TED Koleji havuzuna kavuştu
TED Koleji havuzuna kavuştu
Güreşçiler plajda yarıştı
Güreşçiler plajda yarıştı
Hüdan yarışı Hüdan takımının
Hüdan yarışı Hüdan takımının
Yabancı bildirimleri için sona gelindi
Yabancı bildirimleri için sona gelindi
Ataman'dan müjde
Ataman'dan müjde
Cemal Balses Anı Maçı Mormenekşe’nin
Cemal Balses Anı Maçı Mormenekşe’nin
Klasiklerin güzelleri seçildi
Klasiklerin güzelleri seçildi
Dairelerde 2.hafta başladı
Dairelerde 2.hafta başladı
Federasyon disiplin çalışması yapacak
Federasyon disiplin çalışması yapacak
Bankalarda ikinci hafta heyecanı
Bankalarda ikinci hafta heyecanı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim