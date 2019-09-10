Esentepe’de şampiyonlar belli oldu

Esentepe Belediyesi Plaj Hentbol Turnuvası’nda genç kızlarda UKÜ, genç erkeklerde Esentepe, büyük kadınlarda Esentepe ve büyük erkeklerde de Gençlik Gücü şampiyon oldular.

Sezonun üçüncü turnuvası olan Esentepe Belediyesi Plaj Hentbolu Turnuvası önceki gün oynanan yarı final ve final karşılaşmaları ile tamamlandı. KKTC Hentbol Federasyonu ile Esentepe Belediyesi işbirliğinde Esentepe Belediye Plajı’nda iki gün boyunca devam eden turnuvada dört kategoride toplam 19 takım şampiyonluk mücadelesi verdi. İlk gün 20 ve ikinci gün 19 olmak üzere toplam 39 karşılaşma oynandı. Turnuvada genç kızlarda UKÜ, genç erkeklerde Esentepe, büyük kadınlarda Esentepe ve büyük erkeklerde de Gençlik Gücü şampiyon oldular. Karşılaşmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon takımlara ödülleri KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Türkiye Hentbol Duayenleri Platformu Başkanı Ahmet Türe ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi. Turnuvada genel sıralama şöyle oluştu:

Genç Kız

1.UKÜ

2.Örensel Cyprus Steam

Genç Erkek

1.Esentepe

2.Yükseliş Büyük

Büyük Kadın

1.Esentepe A

2.Global Kids

Büyük Erkek

1.Gençlik Gücü

2.Handbulls