Esentepe vites artırdı

Esentepe Teknik Direktörü Hüseyin Çağer yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüklerini, şu an itibariyle tek sıkıntılarının stoper mevkisi olduğunu söyledi. Arayışların bu nokta ile ilgili olarak devam ettiğini belirten Hüseyin Çağer, yerli transfer bu noktaya gerçekleşmemesi durumunda bu mevkiye TC kontenjanı kullanacaklarını ifade etti.

Esentepe Teknik Direktörü Hüseyin Çağer yaptığı açıklamada sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 19 idmanı geride bıraktıklarını ve hazırlık maçlarına yönelerek takımının son durumunu görmeye başladıklarını ifade etti. Şu an itibariyle stoper sıkıntıların olduğunu ve bu noktaya transfer yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çağer, Bayram Özgün ile bir görüşme yaptıklarını ve sonucu bekleyeceklerini ifade etti. Bayram dışında yine bir ismin gündemlerinde olduğunu ifade eden Hüseyin Çağer bu iki oyuncudan olumsuz cevap gelmesi durumunda ise bu noktaya TC li alacaklarını vurguladı. Takımın diğer noktalarının son derece iyi ve kaliteli olduğuna dikkat çeken Esentepe Teknik Direktörü Hüseyin Çağer stoper sorunu çözmeleri durumunda ise iyi sürecin kendilerini beklediğini söyledi. 17 Ağustos tarihinde yurt içinde 4 günlük kamp planladıklarını da sözlerine ekleyen Hüseyin Çağer, 3 hazırlık maçını geride bıraktıklarını önlerinde bulunan sürece idman ve hazırlık maçları ile devam edeceklerini ifade etti.