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Esentepe ve YDÜ galip

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde önceki gün Girne’de oynanan maçlar nefes kesti

Esentepe ve YDÜ galip

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde önceki gün Girne’de oynanan maçlar nefes kesti

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:38
Esentepe ve YDÜ galip

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 20 yaş altı liglerinde haftanın açılış maçları Girne’de oynandı. Geçtiğimi sezon olduğu gibi bu sezon da Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleşen ve “Yaşama Sporla Bağlan” ismiyle farkındalık yaratmak amacıyla devam edecek hentbol liglerinde heyecan U20’lerle başlamıştı.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kızlarda haftanın ilk maçında Şahlanspor ile YDÜ karşı karşıya geldi ve maçın galibi 1 sayı farklı YDÜ kızları oldu. U20 Erkekler Ligi’nde ise Esentepe Belediyesi ve YDÜ karşılaştı bu mücadeleyi de 2 sayı farkla Esentepe erkekleri kazandı.

Her iki mücadelenin dolu tribünler önünde oynanması hentbolcuların motivasyonlarını artırdı maçlara heyecan kattı.

Şahlanspor-YDÜ 25-26

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Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kızlar Ligine oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Şahlanspor Girne’de konuk ettiği YDÜ karşısında ilk devreyi 13-12 önde kapattı ancak maçı kazanamadı. YDÜ kızları maçı son ana kadar bırakmayarak 26-25’lik skor üstünlüğü ile rakibini mağlup etmeyi başardı ve ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetine imza attı.

Mücadelede Şahlanspor’dan Yaren 8 sayı ile oynarken maçın en skorer oyuncudu YDÜ’den 12 sayı atan Büşra oldu.

Esentepe Belediyesi S.S.-YDÜ: 35-33

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Liginde iki iddialı takımın Girne’deki karşılaşması nefes kesti. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nu neredeyse dolduran hentbolseverler son ana kadar heyecanlı maç izledi. İlk devresi 16-14 Esentepe üstünlüğünde biten maçı Esentepe gençleri 35-33 kazandı ve ikinci maçında ikinci galibiyetine imza attı. YDÜ erkekleri ise üçüncü maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Bu zevkli mücadelede Esentepe’den Şükrü ve YDÜ’den Berkem 11’er sayı ile oynadılar ve maçın en skorer oyuncuları oldular.

Anahtar Kelimeler:
Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Ligleri
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