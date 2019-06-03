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Esentepe talepleri değerlendirecek

Esentepe talepleri değerlendirecek

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
Esentepe talepleri değerlendirecek

Esentepe yönetimi oyuncularına gelen resmi transfer tekliflerini yarın yapacakları yönetim toplantısında değerlendireceklerini açıkladı.

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Esentepe Kulübünden yapılan açıklamada, “Kalecimiz Ali Karal’a Lapta ve Gençler Birliği takımları resmen talip olurken,  Ozanköy Kulübü ise orta saha oyuncumuz Vurkan Görneçli ve devre arası kiralık olarak Düzkaya’da forma giyen Ahmet Karal'ı resmen istediklerini belirtmişlerdir. Bugün  dayımın vefat etmesi sebebi ile yönetim kurulumuz toplanmamış olup ilk toplantımızı yarın akşam yapıp mali genel kurul tarihini belirleyip bu oyuncularımız için fiyat belirleyeceğiz veya anlaşma yoluna gideceğiz” denildi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Kktc Esentepe Futbol
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