Ertuğruloğlu, Turunç’u tebrik etti

Ertuğruloğlu kabulde yaptığı konuşmada Metin’in 19 Mayıs’da Ukrayna’da kazandığı müsabakayı izlediğini, Turunç’u aldığı galibiyet’den dolayı kutladığını söyledi.

Metin’in ülke bayrağını dalgalandırmaya kıta kıta gezerek devam ettiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 24 Temmuz’da Arnavutluk’ta WBC profesyonel boks müsabakası öncesinde kendisine başarı diledi. Metin gibi milli sporcuların ülke adına değerli olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, Metin’in 24 Temmuzda çıkacağı müsabakadan yine galibiyetle döneceğini sözlerine ekledi.