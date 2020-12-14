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Erteleme maçı Coşkuner’in

Sekiz takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci haftasında ertelenen Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği karşılaşmasını Coşkuner, 9-7 kazandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:22
Erteleme maçı Coşkuner’in
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne erteleme maçı ile devam edildi.

takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasında ertelenen Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği karşılaşması geçtiğimiz gün oynandı. Mücadeleyi deplasman takımı Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği 9-7 kazandı. Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, bu sonuçla ikide iki yaparak puanını altıya yükseltti.

2020-2021 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gönyeli Darts Birliği 2 2 0 0 22 10 6 12

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2.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği 2 2 0 0 22 10 6 12

3.Lefkoşa Darts Birliği 1 1 0 0 14 2 3 12

4.Minareliköy 2 1 0 1 20 12 3 8

Av.At.K. 2 1 0 1 17 15 3 2

6.Cihangir 1 0 0 1 3 13 0 -10

7.Beyarmudu Belediyesi 2 0 0 2 9 23 0 -14

8.LEGEND 2 0 0 2 5 27 0 -22

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Son Güncelleme: 14.12.2020 13:58
Anahtar Kelimeler:
Efes Pilsen Darts Süper Ligi
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