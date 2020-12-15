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Erteleme maçı Coşkuner’in

15 Aralık 2020 Salı 19:28
Erteleme maçı Coşkuner’in
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne erteleme maçı ile devam edildi.

Sekiz takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasında ertelenen Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği karşılaşması geçtiğimiz gün oynandı. Mücadeleyi deplasman takımı Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği 9-7 kazandı. Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, bu sonuçla ikide iki yaparak puanını altıya yükseltti.   

2020-2021 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                                    O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Gönyeli Darts Birliği                       2          2          0          0          22        10        6          12

2.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği      2          2          0          0          22        10        6          12

3.Lefkoşa Darts Birliği                      1          1          0          0          14        2          3          12

4.Minareliköy                                     2          1          0          1          20        12        3          8

5.Gönyeli Av.At.K.                           2          1          0          1          17        15        3          2

6.Cihangir                                           1          0          0          1          3          13        0          -10

7.Beyarmudu Belediyesi                    2          0          0          2          9          23        0          -14

8.LEGEND                                       2          0          0          2          5          27        0          -22

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Darts FederasyonuEfes Pilsen Darts Süper Ligi
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