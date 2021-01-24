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Ertay’dan LAÜ’ye teşekkür ziyareti

Ahmet Ertay ziyarette Yükselen’e kulübün bir de formasını hediye etti

24 Ocak 2021 Pazar 17:09
Ertay’dan LAÜ’ye teşekkür ziyareti
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Ahmet Ertay ziyarette Yükselen’e kulübün bir de formasını hediye etti

Baf Ülkü Yurdu Kulüp Başkanı Ahmet Ertay Lefke Avrupa Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e nezaket ziyeretinde bulundu.

Ahmet Ertay LAÜ Rektörü Yükselen’e yaptığı ziyarette Baf Ülkü Yurdu kulübüne yaptığı katkılar ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ertay ziyarette ayrıca Yükselen’e Baf Ülkü Yurdu’nun bir formasını, flamasını ve bir adet çerçeveli fotoğrafını hediye etti.

 Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ise kabulde yaptığı konuşmada üniversite olarak bölgedeki kulüplere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya ve destek olmaya çalıştıklarını belirterek desteklerinin de imkanlar ölçüsünde devam edeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet ErtayLefke Avrupa Üniversitesi
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