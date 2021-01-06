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Erkekler maçları yarın başlıyor

KTSYD Hentbol Kupası erkekler karşılaşmaları Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:26
Erkekler maçları yarın başlıyor
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KTSYD Hentbol Kupası erkekler karşılaşmaları Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası’nda erkekler kategorisi maçları 8-9-10 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

Hentbol Federasyonu’nun Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde Kamp Lig şeklinde oynattığı maçlar CIU Arena’da yer alacak. KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen kupada maçlar öncesinde tüm takım, antrenör, hakem ve idarecilere PCR testi yapılacak ve test sonucu negatif olanlar UKÜ yurtlarında konaklayarak müsabakalarda yer alacak.

Aralık ayında yapılan kura çekimi sonucunda kupada ilk mücadele yarın saat 18.00’de Özgür Adımlar ile Levent arasında ön eleme şeklinde oynanacak.

Geçtiğimiz ay kadınlar kategorisinde oynanan KTSYD Kupası’nı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kazanmıştı.

Finalde ‘Uhlsport Maçın Adamı Ödülü’ verilecek

Erkekler kategorisinde oynanacak KTSYD Hentbol Kupası’nın final müsabakasındaki performansı neticesinde bir sporcuya kadınlar kupasında olduğu gibi ‘Uhlsport Maçın Adamı Ödülü’ de takdim edilecek. Kupanın programı şu şekilde:

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8 Ocak 2021 Cuma

Ön Eleme: Özgür Adımlar – Levent

9 Ocak 2021 Cumartesi

Yarı final: MGA – UKÜ (16.00)

Yarı final: G. Gücü – Ön eleme galibi (18.00)

10 Ocak 2021 Pazar

Final (13.00)

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Anahtar Kelimeler:
KTSYD Hentbol Kupası
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