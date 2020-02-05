Erhürman ve ekibi KTSYD’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret etti. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin ağırladığı Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada devletin bir spor politikası olması gerektiğini vurguladı.

Gürkan adaylık sürecinde başarılar diledi

KTSYD Genel Merkezi’nde 31 Ocak Cuma günü gerçekleşen ziyarette konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Tufan Erhürman ve ekibini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Erhürman’ın Başbakan olduğu dönemde spor ve başarılı sporcularla yakından ilgilendiğini spor basını olarak takip ettiklerini belirten Gürkan, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde aynı hassasiyetle ülke sporuna yaklaşılacağına inandığını belirtti. Adaylık sürecinde çıktıkları yolda Erhürman ve ekibine başarılar dileyen Gürkan, halkın iradesini sandığa adaletli bir şekilde yansıtacağı bir seçim olmasını temenni etti.