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Erhan Bolkan’a teşekkür

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd (BEM), tarafından düzenlenen merhum Onur Kandili’nin  Babası Mehmet Kandili tarafından organize edilen minikler futbol şöleninin tamamlanmasının aradından turnuvaya katkı koyan  Boğaz Endüstri Madencilik Ltd (BEM) müdürü Erhan Bolkan’a teşekkür edildi.

Erhan Bolkan’a teşekkür

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd (BEM), tarafından düzenlenen merhum Onur Kandili’nin  Babası Mehmet Kandili tarafından organize edilen minikler futbol şöleninin tamamlanmasının aradından turnuvaya katkı koyan  Boğaz Endüstri Madencilik Ltd (BEM) müdürü Erhan Bolkan’a teşekkür edildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:12
Erhan Bolkan’a teşekkür

Spora büyük önem veren destek ve katkı koyan Boğaz Endüstri Madencilik Ltd (BEM) müdürü Erhan Bolkan’a turnuvaya özel işlerinden dolayı katılamamasının ardından makamında ziyaret edilerek yapmış olduğu katkılardan dolayı Aile ve Kulüpler adına teşekkür edilerek, 1461 İskele Trbazon U10 takım antrenörü Zafer Kuş ve minik futbolcu oğulları ile günün anısına kupa taktim edildi.

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Anlam Değeri Yüksekti 

Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 6 yıl önce ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Spor kompleksi içerisinde yer alan “Onur Kandili” doğal çim zeminli halı sahada gerçekleştirilen U10 minikler futbol şöleni Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda altı takımın katılımı ile iki gün süren futbol turnuvası ile anılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Erhan Bolkan
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